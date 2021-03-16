因應盛傳政權欲取締民間人權陣線，多個民主派政黨、組織日前宣佈退出民陣。社民連今日（16日）則發聲明表示不會退出民陣外，強調社民連不會理會無憑據的消息，更不接受不合理的指控。

早前新加坡《聯合早報》引述消息指，港府正調查民陣有否違反《國安法》，甚至考慮以《社團條例》取締民陣。結果觸發多個民主派政團相繼退出民陣，例如民主黨、公民黨、街工、教協、新同盟等。

社民連今日則發表聲明，指出民陣由02年成立至今，「一直堅守和平、理性及非暴力的原則爭取人權民主自由，是促進公民社會發展的重要平台」，加上民陣亦已否認收取外國政府或機構資助，故社民連認為民陣並無違反《國安法》的理據。

社民連更反問，若民陣不符合《社團條例》的要求，「何以警務處會與有可能視為非法的組織處理遊行集會事務共18年」，強調「欲加之罪，何患無辭？」，若當局以「莫須有」罪名打壓民陣，「無疑是剝奪港人於《基本法》第27條中享有的結社自由，等同為市民和平合法地表達意願的方式關上一道大門」。

最後更表明，社民連「不會退出民陣，不理會無憑據的消息，不接受不合理的指控」，並願與各團體繼續同行，堅持結社權利。

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