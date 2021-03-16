元朗721白衣人涉暴動案，審訊進入第17天。控方今表示毋須傳召剪片及辨認被告的兩名警員出庭，改以書面方式呈遞口供，現餘下只剩一名證人的證供，就可完結控方案情，控方不會傳召任何警員證人，確認本案為「無警審訊」。惟早前多名證人均供稱，有警員曾在現場出現。

早前作供的證人L，是首稱見過警察的證人。L稱站內曾有白衣女子倒地，他留守女子身旁至防暴警員出現，有「白衫」的警察指揮官曾經現身。指揮官與同袍其後在晚上11時許往英龍圍方向離去。

此外，證人N及O日前均供稱，曾在近J出口的元朗站大堂，目擊有市民指罵到場警員，怒斥他們姍姍來遲。N和O亦同樣看見有警員抵達西鐵站廁所，其後護送傷者離開。N其後收到朋友通知，指警員到場後又離開。

聆訊明續，預料將再傳召證人L作供。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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