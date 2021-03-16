前年11月8日市民發起悼念科大男生周梓樂活動，其中在香港仔海傍道一帶有人群聚集，20歲男學生疑以雷射筆照射警員被捕，被控《公安條例》下的在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今於東區法院開審，出庭作供的警長稱，曾兩度遭被告用雷射光照射，現場並有人高叫「死黑警填命」、「毅進仔」和「光復香港」等口號。

被告男學生盧建熹（20歲）被控於前年11月8日在香港仔海濱公園的公眾地方，無合法權限或合理辯解，攜有一個能發出雷射光束的裝置。

控方傳召警長34808鄭家瑋作供，他當日駐守香港仔軍裝巡邏小隊第四隊。他供稱當晚11時05分接獲通知，指有人於香港仔海傍道聚集堵路，約5分鐘後他乘巡邏車到達現場，看到海傍道西行線左邊兩條行車線均被垃圾桶、雪糕筒和雜物堵塞。

鄭供稱，當時示意車長減慢車速，他在車上觀察到連接香港仔中心和海濱公園的行人天橋上，有6名穿深色衫褲的男子，並聽見他們大聲叫囂：「死黑警，填命！」

男生涉管有雷射筆被控受審

鄭評估後決定跟另一支援隊於行人天橋兩端夾攻進行掃蕩，於是指示巡邏車調頭到海傍道東行線。他供稱，當警車慢駛向行人天橋，橋上男子再高叫「警察填命」、「毅進仔」和「光復香港」等，其間突然有一束綠色雷射光穿透警車擋風玻璃，射到鄭的身體和短暫射到他的臉部。他發現一男子於天橋上手持「柄狀物」並射出雷射光柱，他庭上認出該男子為被告。

鄭續指，跟同袍下車行動時，遭被告再次用雷射光照向頭部和眼部，他即時向被告方向大聲喝止：「警察，停止。」後來被告經天橋樓梯往海濱公園方向離開，在公園近籃球場出口被警員4593截停搜查，警員以藏有攻擊性武器和非法集結罪作出拘捕。下午續審。

【案件編號：ESCC713/20】

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