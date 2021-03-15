42歲的普薩基（Jen Psaki）作為拜登政府的白宮發言人，外界形容她令新聞簡報會回歸「正常」，亦有專家甚至大讚是「必看的電視節目」。

應對傳媒提問，普薩基有自己一套。她接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時指：「當記者的提問越來越大聲，又或者開始詢問一些瘋狂的問題，我會放慢說話的節奏，並把聲量降低。有時我就像精神病院的護理員般看待他們。」

不慍不火 如進入不同時代

普薩基應付傳媒的經驗豐富，她在前美國總統奧巴馬參選時，就已擔任他的隨行新聞秘書，之後分別擔任國務院發言人及白宮傳訊主任。

她今年初上任前亦曾向前輩「取經」，於克林頓政府擔任白宮發言人的麥柯利（Mike McCurry）曾建議她要「保持幽默感」、「不要將工作吞噬你生命的任何一刻」。麥柯利非常滿意她的表現：「她在首兩周就做得很好，能回答很好且完整的答案。她接受一些艱巨任務。她知道何時避而不答及爭論。」他坦言：「這份工作是有必要『遊花園』，令事情對總統有利，而她做得並不過份。」

英國《衞報》形容特朗普政府時期的白宮猶如可即興發揮的舞台；拜登政府則是所有人都按劇本所演。保守派政治評論員賽克斯（Charlie Sykes）指：「能真正聆聽提問及實質答案令人耳目一新，感覺確實像是不同時代。」

布朗大學政治科學教授席勒（Wendy Schiller）更形容：「普薩基的記者會已成為必看的電視節目。」他指出：「在一定程度上，她盡可能如實地回答問題，就像在乾旱過後的暴雨中。」

英國《衞報》