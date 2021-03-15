蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

謀殺案　長期受虐發育倒退　女童傷重失痛感　
醫生哽咽：幻想唔到仲要玩「遊戲」

1小時前
■瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨在庭上提及女童時不禁哽咽。

【案件速遞】

相關新聞：八歲兄全身滿佈舊傷新痕

【本報訊】五歲女童疑遭虐待致死，其八歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。兒童傳染病科顧問醫生昨指女童右膝後方受損「嚴重到冇咗真皮層」，導致她沒有感覺。提及女童與被告玩虐待遊戲時狀況，醫生哽咽謂：「我幻想唔到點解仲玩到嗰啲遊戲，正常父母已經帶小朋友入醫院。」

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告則是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告則否認四項虐兒罪。

自理力變差 吃糞喝兄尿

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨供稱，他曾就女童的病況撰寫專家報告。關指胸腺為重要免疫系統器官之一，正常孩童的胸腺重量應為20至40克，但Z的胸腺卻只有五克，猶如老年人的胸腺重量。關解釋，由於Z胸腺內的淋巴細胞跌至最低水平，並且完全纖維化，導致Z的胸腺嚴重萎縮。他續指，惡劣的生長環境以及飢餓、肉體疼痛等生理壓力，均會對胸腺造成負面影響，由於Z胸腺萎縮，導致免疫力下降，沙門氏菌較易入侵Z的身體，造成致命感染。

控方問，如果小孩重複受虐，例如長期捱餓、被綁、不准睡覺等，是否對五歲孩子造成極大壓力。關認為上述行為對任何年齡的孩子均會造成極大壓力，Z的照片顯示其傷勢沒被妥善處理，亦會令Z受壓。

控方指Z兩至三歲前可自行如廁，但案發期間卻要包尿片；繼母又於短訊中表示Z會於客廳失禁、吃自己的糞便、喝胞兄的尿，又玩弄自己的生殖器官。關解釋此為發育倒退的現象，當孩童長期承受高度壓力，會分泌皮質醇，導致發育倒退，自理能力變差。關強調，孩童五歲前的腦部發育尤其重要，但Z長期受壓，導致腦部的發育亦倒退。

控方又指，繼母表示曾以消毒劑及噴霧膠布處理Z的傷口，雖然一般被噴後會感到刺痛，但Z卻毫無反應。關解釋，若人的皮膚被破壞至真皮層，「咁就會成塊皮冇感覺」。關續指，照片顯示Z的右膝後方傷口應是沒獲妥善處理，受到嚴重細菌感染，導致她完全沒有真皮層。

關指Z的身體狀況於死前四、五天已非常差劣，細菌已經入血，導致Z疲倦、血壓低以及手腳冰冷等。說到此處，關哽咽謂：「我幻想唔到點解仲玩到嗰啲遊戲，正常父母已經帶小朋友入醫院。」旁邊的繙譯見狀，向關遞上紙巾。

此外，救護員梁亞鐵昨供稱，他到達現場後看見Z躺在置於客廳地下的睡袋上，並身穿尿片，面部膨脹、小腿有瘀青，她的傷口上沒有任何紗布，已經沒有脈搏及呼吸。

案件編號：HCCC28/20

虐兒關日華
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner