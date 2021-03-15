【案件速遞】

【本報訊】五歲女童疑遭虐待致死，其八歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。兒童傳染病科顧問醫生昨指女童右膝後方受損「嚴重到冇咗真皮層」，導致她沒有感覺。提及女童與被告玩虐待遊戲時狀況，醫生哽咽謂：「我幻想唔到點解仲玩到嗰啲遊戲，正常父母已經帶小朋友入醫院。」

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告則是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告則否認四項虐兒罪。

自理力變差 吃糞喝兄尿

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨供稱，他曾就女童的病況撰寫專家報告。關指胸腺為重要免疫系統器官之一，正常孩童的胸腺重量應為20至40克，但Z的胸腺卻只有五克，猶如老年人的胸腺重量。關解釋，由於Z胸腺內的淋巴細胞跌至最低水平，並且完全纖維化，導致Z的胸腺嚴重萎縮。他續指，惡劣的生長環境以及飢餓、肉體疼痛等生理壓力，均會對胸腺造成負面影響，由於Z胸腺萎縮，導致免疫力下降，沙門氏菌較易入侵Z的身體，造成致命感染。

控方問，如果小孩重複受虐，例如長期捱餓、被綁、不准睡覺等，是否對五歲孩子造成極大壓力。關認為上述行為對任何年齡的孩子均會造成極大壓力，Z的照片顯示其傷勢沒被妥善處理，亦會令Z受壓。

控方指Z兩至三歲前可自行如廁，但案發期間卻要包尿片；繼母又於短訊中表示Z會於客廳失禁、吃自己的糞便、喝胞兄的尿，又玩弄自己的生殖器官。關解釋此為發育倒退的現象，當孩童長期承受高度壓力，會分泌皮質醇，導致發育倒退，自理能力變差。關強調，孩童五歲前的腦部發育尤其重要，但Z長期受壓，導致腦部的發育亦倒退。

控方又指，繼母表示曾以消毒劑及噴霧膠布處理Z的傷口，雖然一般被噴後會感到刺痛，但Z卻毫無反應。關解釋，若人的皮膚被破壞至真皮層，「咁就會成塊皮冇感覺」。關續指，照片顯示Z的右膝後方傷口應是沒獲妥善處理，受到嚴重細菌感染，導致她完全沒有真皮層。

關指Z的身體狀況於死前四、五天已非常差劣，細菌已經入血，導致Z疲倦、血壓低以及手腳冰冷等。說到此處，關哽咽謂：「我幻想唔到點解仲玩到嗰啲遊戲，正常父母已經帶小朋友入醫院。」旁邊的繙譯見狀，向關遞上紙巾。

此外，救護員梁亞鐵昨供稱，他到達現場後看見Z躺在置於客廳地下的睡袋上，並身穿尿片，面部膨脹、小腿有瘀青，她的傷口上沒有任何紗布，已經沒有脈搏及呼吸。

案件編號：HCCC28/20