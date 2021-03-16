港大微生物學系及生物醫學學院，聯同美國多間大學研究發現，抗麻風藥物氯法齊明（clofazimine）於倉鼠實驗中，有效減少武肺病毒及減輕病毒引發的炎症；若同時與另一種藥物瑞德西韋一起使用，更可減少倉鼠肺部病毒量99%以上，而且只使用10%劑量的瑞德西韋。研究團隊指出，氯法齊明可作預防治療，而且安全及廉價，可紓緩瑞德西韋昂貴及供應緊張情況。

「哈姆太郎」實測 新藥阻武肺複製入侵細胞

研究團隊去年對全球最大的已知藥物文庫進行篩選，發現氯法齊明可阻斷武肺病毒複製，是理想的候選藥物。今次團隊利用金黃敍利亞倉鼠（「哈姆太郎」倉鼠）模型做研究。

研究發現，當倉鼠連續服用氯法齊明3日後再做攻毒實驗，其呼吸道的病毒較只使用安慰劑的倉鼠少約67％，顯示該藥對預防感染武肺病毒有效。而當倉鼠被攻毒後，連續3日服用氯法齊明，其肺部病毒量與只使用安慰劑的倉鼠少約90％，藥效與使用另一種藥物瑞德西韋相若。當倉鼠使正常劑量的氯法齊明，及平日所需瑞德西韋劑量的10%，其肺部病毒量較只用安慰劑的倉鼠少99％以上。

團隊指出，研究顯示氯法齊明可以透過兩種方式阻止倉鼠感染武肺病毒，包括阻止其進入細胞，並破壞病毒RNA複製；更重要的是氯法齊明能夠有效抑制其他人類致病性冠狀病毒，包括沙士及中東呼吸綜合症的複製。

口服新藥廉價易製 可預防感染兼減重症

研究顯示口服氯法齊明可用作預防性及感染後治療。該藥物還能顯著減少倉鼠肺部損傷，並可預防病毒引起的細胞因子風暴，避免重症。氯法齊明與瑞德西韋可同時服用。因氯法齊明可口服、安全、廉價及易於製造；反之瑞德西韋昂貴及供應有限，使用氯法齊明有機會紓緩瑞德西韋供應緊張的情況。

由於目前在發展中國家尚無針對武肺患者的現成治療方法，發現氯法齊明有效對抗武肺病毒，可能有助控制病毒傳播及減輕醫療機構的負擔。

團隊指出，應考慮在臨床研究上，試驗單獨使用氯法齊明，或聯同其他藥物如瑞德西韋一起使用。有關研究已在國際科研雜誌《自然》發表。

袁國勇：仍待臨床測試

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今次動物研究結果令人興奮，但只是第一步，若要在武肺病人身上使用氯法齊明作治療，仍須通過兩至三期臨床人體測試。

是次研究團隊由香港大學李嘉誠醫學院微生物學系及生物醫學學院，聯同美國桑福德·伯納姆·普雷比斯醫學發現研究所、加州大學洛杉磯分校、加州大學聖地牙哥分校、哥本哈根大學，以及Calibr at Scripps Research合作組成。

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