47人因民主派初選被控違《國安法》，大部份人更不獲准保釋。有民調顯示，市民對特首林鄭月娥評分下跌至今年新低，僅得29.5分。有學者認為，林鄭評分減少與初選大搜捕及人大「完善」香港選舉制度有關。而整個問責團隊，上至林鄭、下至13名問責局長中，僅1人的支持率為正數。

香港民意研究計劃於本月8至12日成功訪問了約1,000名市民，結果顯示，市民對林鄭的評分由上月底的33.9分大跌4.4分至29.5分，成今年內新低，而林鄭的支持率和反對率，分別由23%減至18%，及由67%增至72%，支持率淨值則由-43%降至-54%。

3名司長方面則有所不同，市民對政務司司長張建宗和律政司司長鄭若驊的評分，分別較上月初錄得上升1.6分和上升0.2分的些微增長，兩人最新評分為32.7分及23.9分。至於上月底發表了新一份預算案的財政司司長陳茂波，其評分則由35.2分跌至34.7分。

許正宇支持淨值1%成唯一正數問責官員

至於一眾問責局長中，運房局長陳帆的支持率淨值，較今年1月初大跌9個百分點至-24%。相反，財庫局長許正宇的支持率淨值則上升7個百分點至1%，成整個問責班子中，唯一支持率淨值達正數的人。

教大社會科學系講師吳凱宇認為，林鄭民望下跌，與近日發生的重大政治事件，包括初選大搜捕、人大通過修改香港舉制度，使選舉民主成份進一步下降有關，導致市民將責任歸咎林鄭，尤其這次人大修改選舉制度，或令本地傳統商界、精英的代表滅少，也可能影響中高產人士對政府的民望，因為以往中高產人士反對民主，與擔心政府政策傾向基層有關，惟今次改革則連中高產人士的利益也受影響。

香港民意趼究所副行政總裁鍾劍華則指，整個問責團隊由去年至今，「冇乜幾多次有人（的支持率淨值）有正數，一個團隊去到咁嘅水平都唔使點做……除咗獨裁暴政政權可以喺咁嘅環境下維持住管治。」而在民意支持度低下，官員繼續「好官我自為之」，才是香港深層次矛盾所在，這問題比房屋更為深層次。

問責班子民望

（）內為上次調查結果

●林鄭月娥

評分：29.5分（33.9分）

支持率：18%（23%）

反對率：72%（67%）

支持率淨值：-54%（-43%）

●3司：評分；支持率淨值

張建宗：32.7分（31.2分）；-25%（-31%）

陳茂波：34.7分（36.2分）；-21%（-24%）

鄭若驊：23.9分（23.8分）*；-42%（-50%）

●問責局長：支持率淨值

財庫局長許正宇：1%（-7%）

發展局長黃偉綸：-2%（-5%）

創科局長薛永恒：-4%（-10%）

環境局長黃錦星：-4%（-3%）

民政局長徐英偉：-8%（-13%）

商經局長邱騰華：-10%（-14%）

勞福局長羅致光：-11%（-6%）

政制局長曾國衞：-15%（-19%）

公務員事務局長聶德權：-17%（-21%）

運房局長陳帆：-24%（-15%）

保安局長李家超：-24%（-30%）

食衛局長陳肇始：-26%（-20%）

教育局長楊潤雄：-43%（-42%）

資料來源：香港民意研究計劃

*如四捨五入後的數字相同，則會再考慮小數點後的數字。

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