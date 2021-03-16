全國港澳研究會理事田飛龍早前表示，中央不需要「忠誠的廢物」，觸動前港區人大代表兼前議員民建聯葉國謙，反斥田是「廢柴學者」。田接受《眾新聞》中國組訪問時再回應葉的言論，直指葉「低水平、情緒化」，表明葉沒有資格批評他。

田飛龍接受《眾新聞》電話訪問時表示，直指葉國謙沒有資格批評他，「他（葉國謙）根本不具備評價一個學者的取勢，評價一個專業學術訓練出來的學者的能力」，其次葉對建制派政治表現的了解不完整。

田指出，他的「忠誠的廢物」論「不針對建制派的任何人」，「講的是一種現象」，繼而指建制派的「政治表現、政治能力」需要檢討。他覺得建制派雖然整體上配合中央和港府，亦有盡其政治責任，但在中央「完善」選舉制度的新法律條件下，提高了對建制派的要求，「他（建制派）原有的這種能力或表現，顯然已經不充份了」，因此提醒建制派要「進一步發展自己，服務香港社會跟服務國家的能力」，否則是「跟不上形勢」。

田續指，明白建制派有壓力、內部有矛盾，而且政治能力一直受詬病，因此有點委屈，所以他不欲回應一些低水平、情緒化的言論，又指若日後沒有民主派，「如果是暴露出來，確實是忠誠的廢物，那正好是做成了這個概念吧」。

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