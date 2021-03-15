建制派一再提倡在課室安裝閉路電視監控教師，多名校長向《蘋果》透露，上周收到教育局來電詢問相關事宜，擔心局方正預備全面強制學校在課室安裝閉路電視。個人資料私隱專員公署表示，學校應考慮安裝閉路電視系統是否必須等因素，並充份諮詢師生及家長等。有律師認為，若局方的理由是監察教師的教學質素，難以符合公署指引中「必須」的要求。

記者 鄧力行

校長憂教師避免分享日常生活經驗

多名校長上周陸續收到教育局分區人員來電，查詢學校安裝閉路電視的情況，包括安裝閉路電視的數量、位置和涉及款項等，聲稱正進行「調查」，但並未詢問其對在課室安裝閉路電視的意見。當中有校長表示，過去多年教育局從未查詢閉路電視事宜，擔心局方收集有關數據，是預備日後強制學校在課室安裝閉路電視。

有資深校長坦言，若在課室安裝閉路電視，往後老師教學時不只迴避政治敏感議題，也可能怕尷尬而避免分享日常生活經驗，在課堂上只能依書直說，「教育應該係生命影響生命，呢啲咪阻礙教育囉」。他憶述過往到中國大陸交流時，曾有校長自豪地展示校長室的閉路電視畫面，「百幾個mon，撳個掣就聽到課室講咩」，他則嗤之以鼻，反問：「呢啲叫教育咩？」

張宇人倡課室裝閉路電視「對正老師」

自由黨立法會議員張宇人一再提倡於課室裝閉路電視，上月再在立法會建議可藉閉路電視監察老師有否按課程及書本內容教書，更提倡鏡頭要「對正老師，不對學生，睇住佢教學」。教育局副局長蔡若蓮當時回應，目前已有相關監察機制；學校安裝閉路電視也非行政指令，校方可因應校情安裝，「如果學校要裝，教育局係完全OK、冇問題」。

教育局發言人未有正面回應向學校查詢閉路電視情況的原因，只稱局方不時與學校聯絡，就不同事宜了解其運作情況。

個人資料私隱專員公署接受《蘋果》查詢時稱，《私隱條例》並無禁止任何個人或機構安裝及使用閉路電視系統。學校應考慮安裝閉路電視系統是否「必須、合理及與其目的是否相稱」，並充份諮詢教職員、學生及家長等可能受影響人士，在達到保安或監察等目的和保障私隱之間取得合理平衡。公署續稱，學校安裝前應確保收集的個人資料必須是有實際需要而不超乎適度，以及有否其他私隱侵擾程度較低的方法能達至同樣目的。

律師指難符合《私隱條例》標準

律師莊耀洸認為，最重要和關鍵的問題，是學校是否「必須」安裝閉路電視，而該門檻相當高，過去曾有郵局以失竊為由安裝針孔攝錄機，也被私隱署指侵犯私隱而要拆除。若以監察教師教學質素為由安裝閉路電視，相信難以符合該標準。莊亦認為，如教師過去並無上課時有不當言行的紀錄，卻在課室安裝閉路電視侵犯其私隱，並不合理。

前教育界立法會議員、教協副會長葉建源表示，難以推測教局致電校長查詢上述事宜的原因，可能是為回答議員質詢而向學校搜集資料，亦可能是預備推行在課室安裝閉路電視。葉反對在課室安裝閉路電視，對師生的私隱構成影響之餘，也會令老師感到受監控及不被信任，當局更應把資源投放在改善教育上。

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