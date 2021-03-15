【本報訊】廣播處長李百全（圖）上任後多次自閹，抽起《香港故事》及《議事論事》等多個節目。李昨日出席立法會會議時未有正面回應節目被抽起的原因，但透露上星期引入新機制，要求員工在製作初期以白紙黑字交上建議書，由他和管理團隊審定是否批准，以免要再臨時抽起節目，意味李進一步干涉港台節目的內容。而港台節目製作人員工會要求與李會面，促對方交代抽起節目原因。

立法會資訊事務委員會昨午開會討論港台管理，會上多名建制派議員繼續狙擊港台，出席的商經局長邱騰華及廣播處長李百全等也沆瀣一氣。

工會促會面交代抽節目原因

李百全指上任後，編輯管理將是「重中之重」，而處長作為總編輯及管理團隊，過往角色不夠明顯，揚言以後會扮演好領導角色。他稱約章定明「港台擁有編輯自主」，「並唔係個別節目製作單位（擁有）編輯自主」。若節目不符約章，不會讓節目出街。至於港台有多少員工沒有宣誓，李指絕大部份員工已宣誓。

李強調編輯管理「會揸住宗旨」去做，透露上周引入新機制，要求員工在製作初期以白紙黑字交建議書，員工需「講清講楚邊一啲你覺得係大爭議」，再決定是否批准。他認為由他或團隊最後關頭抽起電視節目是「唔好嘅」，「因為要製作費㗎嘛」。

商經局長邱騰華指港台節目由製作至播出前均應自行作決定，而非由公眾評論節目應否「出街」，「出唔出街係總編輯嘅責任」。

港台節目製作人員工會昨向李百全發公開信，要求處長與工會會面交代抽起節目的原因。工會指處長檢視《香港故事》相關集數後，認為未能符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》要求，故決定抽起，惟處長一直未有交代節目哪些內容不符約章，令員工無所適從，認為處長作編輯決定後，有責任向同事說明理由，否則貿然抽起節目，極度浪費公帑，更等同取消一項公共服務，須向公眾解釋原因。而李昨日到立法會時，拒絕回應會否出席港台員工大會。