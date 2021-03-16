教育局早前提出更動高中核心科目的課程和考評，引起學界眾多質疑聲音。中學校長會榮譽總幹事黃謂儒繼上周撰文質疑有關改動屬「長官意志」後，今（16日）再撰文質疑經刪改後的新通識科能否肩負當年教改時訂下的目標。他又稱，局方在未有嚴謹的學術研究支持下，公開評論通識科目「出現異化」，對此深感不安。

「與設立一個新科目無異」

黃謂儒延續上周文章，續評論教育局對現暫名為「重新冠名科目」的看法。黃稱，即使局方指新科目將貫徹現行通識科課程理念，但從早前的修訂文件及課程簡介會中均可見，新科目課程內容有大量調整、教學時數大幅刪減，考評方式大幅改動；教學亦不著重探究討論，直言「所謂『優化』建議，實質與設立一個新科目無異」。他認為，要求學校於下學年初便於中四開展新科目，或過於匆忙。

指10小時內地考察難取代IES

黃續表示，新科目取消獨立專題探究（IES），但佔通識課時三分一的IES正是當日通識科的一大特色，其目標旨在提供機會讓學生自主學習，並幫助學生發展高階思考能力和溝通能力，10小時的內地考察恐難以取代。他認為，刪除IES雖可減省學生的學習時間與心力，但亦令有關學習目標就此落空，「二十一世紀香港教育推行改革時，有其整體目標，通識科在當中肩負著重要的責任。若教育改革的目標今天仍然生效，『重新冠名科目』如何承接？」

教局曾譽通識「良好教學示例」

教育局早前在未有嚴謹學術研究支持下，批評現行課程「容易被少數人士自行解讀演繹，推行出現異化」，如過多時事討論、討論呈現二元對立，過份聚焦政治議題等，又指課程推行逾十年，上述問題有惡化趨勢。黃於文中反駁稱，局方過往多年來一直透過視學及校外評核等方式監察通識科發展，而局方以往的文件中亦從未有對通識科課程設計或教學作強烈非議，反而不時推廣良好的教學示例。

黃直言，局方此時突如其來而又沒有根據的指責，對全港通識教師來說有欠公道，「會方對此深感不安」，質疑局方有卸責之嫌。

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