李柱銘等泛民人士被控前年8.18組織未經批准遊行案，辯方繼續結案陳詞。代表李柱銘和何俊仁的大律師以「半杯水」為喻，指法庭如果不能斷定涉案「遊行」是控方認為的政治遊行，抑或是辯方說的疏散集會群眾方法，就應該判被告無罪。

代表被告李卓人和何秀蘭的資深大律師戴啟思下午開始陳詞，指《公安條例》中「遊行」定義包括有共同目的，惟案發當日市民步行離開維園集會時，已經知道不會有其他集會，他們是前往乘坐港鐵，或是回家，或是去用膳，或是打算購物，沒有示威目的。民陣陳皓桓當時告訴群眾視乎情況從灣仔、金鐘、中環等地離開，並非叫人前往中環，不要脫離隊伍。

如同辯方一再重申，戴啟思指涉案「遊行」只是群眾疏散方法，即使被告行去車站期間拿着橫額，或者有人叫喊可能令警察不滿的口號，也無改疏散的性質。

戴啟思亦指，根據新聞報道和集會主辦單位民陣的資訊，被告和其他集會人士有理由相信「流水式」往中環方向疏散是獲警方批准，當日民陣告訴市民可安全離場時，警方沒有反對或要求民陣改正說法，沒有表達認為任何不妥，也沒發出警告驅除市民以為警方准許的認知。

戴啟思指當日遊行屬臨時發生 不可能通知警方

戴啟思續指按《公安條例》規定，警方有責任確保集會由始到終符合公眾秩序和安全，但警方當日毫無作為；當警方偏離其職責時，主辦單位有必要採取行動。至於李卓人和何秀蘭的角色，戴啟思指二人沒有參與民陣籌備集會的工作。

控方指涉案「遊行」實際等於原本被警方禁止的民陣遊行，戴啟思則指是一個全新的遊行，與原本計劃無關，由於臨時發生，故不可能通知警方，有理由豁免通知要求。戴啟思自言這不是最佳辯解，但還是要提出，引起其他大狀聞言大笑。

代表何俊仁和李柱銘的大律師布穎琪陳詞指，控方未能證明涉案「遊行」是未經批准，性質不是疏散群眾。她指李柱銘很喜歡「半杯水」的比喻，如何分辨水杯是「半滿」還是「半空」，更進一步可問杯中透明液體是水抑或伏特加；同理，涉案「遊行」是政治遊行抑或群眾疏散，法庭又能否肯定，如果不肯定就應判無罪。

布又指，案中維園集會由民陣主辦，沒證據指何俊仁和李柱銘與民陣有任何關係，控方未能證明二人組織遊行。案情指二人持橫額帶頭，布舉例反駁，平機會主席獲邀在爭取平等的遊行中帶頭，也不會有人認為他是組織者。

布同樣質疑警方案發當日完全不執法，事後卻改變取態，選擇性檢控被告，並不公道。布稱不是想提出陰謀論，但情況非常奇怪。審訊明續。

【案件編號：DCCC536/20】

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