【本報訊】衞生防護中心昨公佈，URSUS Fitness群組昨新增13宗確診個案，包括4名顧客及9名密切接觸者，另有數宗初步確診。群組累計增至122人中招，包括7名員工、85名顧客及30名密切接觸者。

另外，中心指一名在中環滙豐銀行大廈27樓上班的38歲男子初步確診，他是外判公司iKas International的電腦工程師，住大坑道16-18號，3月10日出現病徵，惟繼續上班至3月12日。滙豐總行之前有兩宗健身群組確診個案，分別在17及22樓工作。新增男患者沒去過健身室，但平日會到滙豐的飯堂用膳。

病毒繁殖率上升

衞生防護中心總監林文健表示，調查顯示健身群組部份患者在工作地點無戴口罩，亦無保持社交距離。該群組至今有860名密切接觸者須檢疫，超過2,200人須強檢。暫未發現群組出現變異病毒，但今次的爆發令疫情反彈，病毒繁殖率升至1.7，即每名確診者平均傳染1.7人，疫情形勢嚴峻。

URSUS Fitness東主Gary Manwaring接受《南華早報》訪問時表示，URSUS使用的毛巾均交由鄰近的居仁閣一間洗衣店清洗，居仁閣更早出現確診個案。衞生防護中心表示，居仁閣較早前有一家四口確診，而URSUS的毛巾交由居仁閣地下潔而亮洗衣店清洗，洗衣店兩名職員須檢疫，但確診住戶無光顧潔而亮，暫看不到兩者有直接關連。

中環威靈頓街巴西柔術館D’jago BJJ Academy公佈一名女學員3月10日確診，她7日曾到訪，場館關閉7天。