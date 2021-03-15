【本報訊】前年7.14沙田區大遊行後，防暴警闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突。其間一名港大畢業生被指用雨傘襲警兼咬斷警長手指，經審訊後裁定襲警、蓄意傷人等四罪罪成。法官陳仲衡昨判刑時，斥被告行為兇殘，毫無悔意，且短時間犯下四罪，傷者更是警員，都屬加重刑責，判他入獄五年半。到庭旁聽親友聞判哭成淚人，亦有親友大叫「等你出嚟呀」、「我哋幫你照顧媽咪」。

被告杜啟華（24歲）畢業於港大食物及營養學系，畢業後任法律行政文員。據了解，他會就蓄意傷人、即咬斷警長手指控罪的定罪提出上訴。

親友聞判抽泣

杜表現輕鬆，不時與親友微笑揮手及做心心手勢，他聞判步入囚室前特意向親友鞠躬。有親友大聲說「等你、撐住」、「食肥啲」，杜則答「我會」，有些則說「減肥好喎」；惟當杜步入囚室後，他們終忍不住哭成淚人。

案情指被告從扶手電梯向中庭投擲雨傘，擾亂公共秩序；用雨傘襲擊警員葉卓軒及梁子健，使梁的右手無名指遠端指骨骨折，嚴重受傷；及咬斷警長梁啟業的右手無名指的前端。

法官陳仲衡昨指，被告明知現場情況混亂，仍向下拋擲雨傘，激使在場人士向警方施襲，有意圖激使他人破壞社會安寧。警員事發前與被告沒有身體接觸，更遑論挑釁被告，僅因其警員身份而被襲，故須判被告以阻嚇性刑罰。對於被告前同事寫信指被告知錯後悔，惟陳官認為被告不認罪，沒承擔法律責任，直指他毫沒悔意可言，亦非真誠表達悔意。

陳官斥責行為兇殘，雖然被告並非主動咬警長手指，只是大力咬警長意外放入其口的手指，但考慮警長受的傷害及後遺創傷，包括接受手術時要用鋼針接駁斷指，可見其痛楚，至今手指康復得七成，發力減半，時有刺痛感，故被告罪責屬同類案件較嚴重類別。

對於辯方求情建議判被告入獄兩年至30個月，並希望法庭不要讓被告自生自滅，陳官指有關判刑建議不務實，浪費為被告爭取最有利判刑的機會，又強調從沒想過要叫被告自生自滅，但被告短時間連續犯案，加上事主是警務人員，都加重被告刑責。陳官直言量刑時考慮懲罰、阻嚇及撫平事主傷痛，都比被告的更生重要。

陳官終就在公眾地方擾亂秩序行為罪判囚7個月、襲警判囚2個半月、對他人身體加以嚴重傷害罪判囚16個月、涉及咬斷警長手指的蓄意傷人罪則判囚4年5個月，首三罪刑期同期執行，蓄意傷人罪則與前者的13個月分期執行，總刑期為五年半。

案件編號：DCCC778/19