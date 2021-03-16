行政會議今日批准4間專營巴士營辦商加價，分別為九巴、新巴、城巴及嶼巴。各巴士公司將由下月4日起大幅加價，整體平均加幅8.5%至12%不等，龍運的加價申請則遭否決。有專家直指政府不應依照巴士公司申請的加幅批准加價，任由公司「獅子開大口」。

失業率高企遇加價 市民百上加斤

香港民間監管公共事務聯委會發言人蔡耀昌指，在逆市之中卻批准巴士加價，對小市民而言絕對不合理，現時失業率高企，「學羅致光咁講，失業率都要去5%或以下都要幾年啦」，加上在疫情下，小市民的薪酬不但沒有增長，甚至有下調趨勢，「我諗任何大型交通工具加價，都必然會對市民嚟講係百上加斤」。

蔡指，雖然巴士經營的確有困難，亦理解有加價的需要，但認為加價背後反映政府處理有問題，批評政府的政策經常偏袒港鐵，如港鐵可向乘客提供八折車費扣減，「啲資助如果唔係咁唔平均，情況唔會咁嚴重」。不過，他亦提出，港鐵的八折車費原定只實施到本月31日，而巴士加價將於下月4日實施，「港鐵個折扣完，其實佢都係變相加咗價，但而家政府就畀巴士公司加價，咁其實係咪又幫緊港鐵？咁樣反而港鐵（價錢）冇咁高喎！」質疑政府的動機仍然是幫助港鐵營運。

「基層市民小數怕長計」

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，巴士加價於做生意角度問題不大，但對小市民而言就「觀感好差」。他指，部份巴士公司聲稱，自己多年沒有加價，「但你一路唔加，喺個市失業率咁高、經濟環境咁差嘅時候先嚟加」，笑言有巴士公司更加價12%，「呢個真係唔係一件好聰明嘅事嚟」。他認為，雖然部份車費可能加不多於1元，「但對於基層市民嚟講，小數怕長計，都係一條數嚟嘅」。

徐家健續指，即使政府將交通補貼計劃的每月交通水平的200元門檻，延至今年12月31日，但認為補貼並不是長遠措施，「你唔係永遠㗎嘛，同埋你補貼都係公帑錢，政府又講到自己咁窮，又話要交印花稅呢樣嗰樣」，最終小市民仍需承受加價的壓力。他亦認為，政府不應依照巴士公司申請的加幅批准加價，任由公司「獅子開大口」，「雖然巴士條數都真係唔係特別靚嘅，但應該要撳佢少少囉」，認為假如交通補貼完結，小市民亦不需負擔太重。

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