【本報訊】健身群組爆疫，半山豪宅驟變疫區，政府前晚圍封帝景園強制檢測，一對夫婦被驗出初步陽性，兩人為美國駐港總領事館職員，並無病徵，近日曾光顧中環的酒吧及西貢食肆。衞生防護中心指兩名患者有三名家人要檢疫，美國駐港總領事館全體人員須強制檢測，中心會追蹤領事館是否有其他職員須隔離。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨公佈，本港新增30宗確診個案，本地感染佔16宗，當中只有一宗源頭不明。初步確診個案有10多宗，當中兩名患者為40歲男子及41歲女子，均為美國駐港總領事館人員。兩人是夫婦，住帝景園第3座，兩人去年9月已來港，是本地感染個案。兩患者無病徵，沒到過健身室，惟曾到酒吧、餐廳及超市，當中包括中環士丹頓街Stazione Novella酒吧及西貢Bones & Blades餐廳。

對於有網媒報道兩人曾以「外交豁免權」為由拒絕接受隔離，歐家榮無正面回應，只稱兩患者會被安排入醫院，確診後會向兩人發出隔離令。他指一個家庭若父母均確診，又無法找人代為照顧年幼子女，會容許子女與父母一起入院。兩名患者有三名同住家人，其中兩人會送入醫院檢疫，一人送往檢疫中心。他重申美國駐港總領事館與其他有確診個案的工作場所一樣，納入強檢名單。中心正聯絡領事館了解有否其他密切接觸者需檢疫。食物及衞生局局長陳肇始昨亦稱當局會依法辦事，不論隔離和個案追蹤，均會嚴肅處理。

美國駐港總領事館昨發聲明表示，兩患者工作時不需接觸公眾，領事館昨起暫停服務作深層清潔，未來兩天預約簽證申請亦取消。聲明強調領事館一直配合港府的檢測及防疫工作。資料顯示，現時第599章 《預防及控制疾病條例》下，沒有列出指定類別人士一旦出現傳染病需接受隔離治療，可獲得相關豁免權。

食衞局昨發出強檢公告，要求於3月2日至15日身處美領館人士強檢。

本報昨午到花園道美國總領事館，發現領事館已關門，職員婉拒受訪。附近工作的陳小姐指剛得知美領館有職員染疫，故繞道不經過美領館正門。

刑事部男督察染疫

另外，一名駐守刑事部的38歲男督察昨初步確診。他的家人較早前懷疑曾接觸確診個案，他其後主動接受檢測，其最後一日上班日為3月12日，警方並無交代該男督察有多少名密切接觸者。

昨日一宗源頭不明個案患者為荔枝角道松齡德豐護老中心一名81歲男院友，同層28名院友及16名員工須檢疫。

昨新增14宗輸入個案，是近日新高，當中9宗是新來港的菲律賓外傭，全部驗出N501Y變異病毒基因。衞生防護中心認為輸入個案增加，是因變異病毒傳播率高。政府宣佈維持疫情嚴峻地區包括巴西、愛爾蘭、南非及英國人士登機來港的限制。發言人指因應英國疫情回落，政府正探討安排滯英港人有序地直接回港，詳情適時公佈。