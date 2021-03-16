前立法會主席曾鈺成承認人大「完善」後的香港選舉制度，與2015年的選舉制度相比「好多人都唔會覺得係進咗步」，又指如果早年取消選委會立法會議席被理解為「循序漸進」，則現時大幅增加選委會議席明顯是「同先前方向唔同咗」。不過他隨即估計中央未來仍有機會落實普選，呼籲屆時無論是否「真普選」都應「袋住先」。

北京「難接受」民主派靠「五一」手勢大勝區選

曾鈺成接受民主黨前主席劉慧卿專訪時稱，相信中央今次堅持「完善」香港選舉制度，其中一個主因是前年區選中，北京看到民主派能「單靠」一個「五一」手勢而非地區工作，即能擊敗建制派候選人，坦言北京「難以接受」民主派單靠政治議題，即能在區選中勝出多個議席。

他又指，北京早前出手訂立《國安法》，主因是由於民主派有可能在來屆立法會選舉會取得35席或以上，並會藉此要求特區政府「跪底」，否則即進行「攬炒」。他坦言個人曾經評估在現時比例代表制下，民主派根本無可能在立法會取得35席或以上，並透露當時曾與民主派人士溝通，對方亦只估計民主派最多只能取得32至33席，「但冇人可以保證選舉啲嘢」。

劉慧卿聞言後即質疑：「北京就係要保證（立法會選舉）邊個贏得出，咁邊會係選舉？」並強調民主派初選所做的，都是《基本法》賦予議員的權力，包括投票否決預算案，「《基本法》係有晒機制，並寫晒落嚟」。曾鈺成聞言則回應說：「所以咪發覺（現有《基本法》寫法）唔掂囉！」

特首選委「同一個阿媽生易啲合作」

對於近日坊間流傳不同的立法會組成方案，曾鈺成未有表明個人屬意哪種方案，但認為今次北京改變香港選舉制度，除了想將不符合「愛國」標準的人排除在議會外，另一重要目標是解決行政立法間的矛盾，希望保證行政當局日後在立法會「有足夠支持」。他相信，透過選委會產生「較大比例」立法會議員後，將能「確保（大部份立法會議員和特首）係同一個阿媽生出嚟，咁就容易啲合作。」

他又指，中央改革選舉辦法後，新增的資格審查委員會成員應有公信力，並應有上訴機制，但未必要由法庭處理，「委員會的公信力好重要，公眾要認為裁決較可信，呢個係最大的原則。若你搵曾鈺成、譚耀宗、葉國謙、李慧琼成立資格審查委員會，咁就好難工作。」

怕「再一次激嬲林太」 拒評特首選舉

被問到為了讓政府「有足夠支持」而產生的選委會界別立法會議員，日後會否變得只識「盲撐」政府時，曾鈺成推說要留待選委會的立法會議席產生辦法出台時才能評論，相信若然有關議員不能發揮監督政府的「把關」功能，而令巿民對政府政策強烈反感的話，「相信佢哋都要揹呢個責任。」

談到林鄭連任特首的可能時，表明自己無意參選的曾鈺成稱「唔識估」，並說近兩年來與朋友就政局發展「輸賭」期間，他自己多數都輸，「我同朋友輸賭，最初係有人賭2020年3月林鄭就會下台；之後就輸賭佢會唔會做多過2020年7月；而家就輸賭佢連唔連任」，指自己由於不想「再一次激嬲林太」，又或者「激嬲另一個人」，所以目前暫不作評論。

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