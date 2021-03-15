【本報訊】林鄭政府早前以放寬定期病毒檢測為條件，利誘市民打針，惜無功而還。事隔一周，當局改用威逼手段，揚言若接種率未如理想，而疫情繼續反覆，會再收緊社交距離措施，包括關閉相關處所等。健身業界斥說法荒謬，形容是威脅業界；美容業界亦不受落，反提議若行業從業員接種率高於七成，可獲當局承諾不再因疫情而停業。

食物及衞生局局長陳肇始表示，自上月28日放寬社交距離措施後，即爆發了餐廳、健身室的群組，累計逾百宗確診。她預告，若疫情繼續反覆，確診數字維持在一個高的雙位數，而接種率又未如理想，當局將「無可避免」會考慮再次收緊社交距離措施，甚至關閉一些相關處所。

相反，當接種疫苗情況理想，再配合其他防疫措施之下，例如佩戴口罩和使用「安心出行」，當局會考慮進一步放寬針對食肆等社交距離措施，學校可考慮全面復課，市民亦可外遊：「觀乎現時國際間嘅趨勢，本港嘅疫苗接種率，以至個人有否接種疫苗，都會是未來恢復跨境出行，以及放寬對跨境旅客實施檢疫措施嘅一個重要考慮。」反之，若本港的整體疫苗接種率未如理想，其他地方對於恢復與香港的通關，「未必會好積極」。

健身業斥威脅 美容業：兇我哋？

因政府抗疫不力，美容院、健身中心等處所屢被飭令停業。面對當局威逼，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎直斥荒謬：「如果疫苗真係有效，就算你唔停我，我都想保護身邊嘅人去打！畀唔到數據，就用威脅手法！」他指當局至今仍未清楚解說疫苗的接種風險，是市民抗拒打針的主因，責任不在業界。

美容業總會創會主席葉世雄亦對此不滿，「即係𠵱家兇我哋啦？」葉指要達到群體免疫，需有七成人口接種，撇除16歲以下人士、長期病患、高齡長者等，幾乎是全民打針，「淨係挾我哋有乜用？」認為政府最後不能達到目的。

葉認為，政府可提高打針誘因，例如承諾若某行業的接種率高於七成，可剔除於法例第599F章的表列處所名單，不會再因疫情反覆而停業。