47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或者很漫長，《蘋果》邀請牆外的人，將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

Gary,

喺將軍澳街頭好易撞到你，有時你自己一個，有時同太太一齊，撞到面都係寒暄兩句就算，點估到呢次唔傾下次冇得傾？

年年新年都係你嘅「顯身手」機會，大佬，啲年畫真係畫得好靚，靚過好多街買嗰啲，見過有街坊攞住寵物相畀你畫，真係眨吓眼就畫完，旁邊啲人真係嘩嘩聲。一個讀藝術嘅人，無啦啦去咗做議員，又無啦啦要坐監，世事真係難看透。

之前睇到一張相，「噗」一聲笑出嚟，你喺收押所被帶去法院時低調做出「心心」手勢，嘴角好似仲有含蓄的笑......相信你都係想牆外人唔好擔心。

相信冇人唔覺你係「貪靚」、「姿整」，「讀藝術，對美學梗係有要求啦……」可能因為呢點，令你對自己都一絲不苟。冇得打扮，相信你喺獄中都會繼續健身，「年過50仲keep得好fit喎……」等你出嚟再當面讚你，訂定明年你嘅水墨年畫先。

將軍澳之友

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