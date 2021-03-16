深水埗區議員劉家衡去年5月擺街站反對港區國安法，其間持不同政見的商人到場搗亂，先用煙蒂燙傷劉的男秘書，又出手抓傷區議員李文浩的女秘書。滋事商人早前經審訊後被裁定普通襲擊罪成，暫委裁判官陳姵妏今判刑指，被告向感化官堅持並沒有襲擊事主，考慮到被告沒月悔意、案件涉及的暴力程度、當時社會氛圍撕裂，認為有必要判處監禁式刑罰，且無任何減刑理由，判處被告監禁4星期，但批准他保釋等候上訴。

被告眼鏡批發商人尹載道（49 歲）被裁定於去年5月29日，在深水埗元州街162號外襲擊李文浩的秘書余凱琳。女秘書早前供稱，當時見被告不斷拉扯李姓男秘書的衣領，遂上前分隔二人，其間遭被告打頭及抓傷。

辯方今求情指，被告的社會服務令報告透露，被告同意案發時自己可以放手、不捉住事主，讓警方到場處理，但被告向感化官堅持並沒有襲擊事主，故感化官不建議被告接受社會服務令。辯方指，被告同意報告內容亦會尊重法庭裁決，又指被告過往多年沒有犯事，只有一宗不同類型的案底，家庭背景良好，希望考慮以非監禁方式處理。

遇襲者捱打沒還手 途人勸停手不果

裁判官稱，社會服務令報告顯示被告沒有悔意，故不推薦判社服令，明言會考慮判處短期監禁。她指事件有途人拍下，呈堂片段顯示被告情緒激動，手腳並用，而被打的人只是捱打，沒有還手。途人多次呼籲被告停手惟被告仍持續動作，直至警員到場喝止。被告受審時選擇作供，惟內容被法庭認為編作捏造。

陳官指考慮到被告暴力程度不算輕微，當時社會氛圍仍撕裂嚴重，被告罵事主「人渣垃圾」，認為有必要判處監禁式刑罰，亦無任何減刑或緩刑執行理由，判即時監禁4星期。辯方申請保釋等候上訴，陳官批准被告以現金5,000元保釋，今午3時前須存檔有關上訴文件，保釋期間每星期向警署報到一次，不准離港。

辯稱起腳為勾燈柱保平衝 官斥荒誕無稽

陳官早前裁決指，接納事主余凱琳為誠實可靠證人。對於辯方稱被告向余「起右腳」是要勾着燈柱以保平衡，陳官不接納並斥說法荒誕無稽。陳官不接納事件純屬意外，或能預料余的介入會導致受傷，認為被告與余的接觸，力度不合理地過大和激烈，亦使余受驚，相信被告是惡意轉移襲擊目標。

被告原本與劉家衡區議員秘書李譯喬共同被控當日在公眾地方打鬥，及後控方撤回對兩人的打鬥控罪，當時處理案件的裁判官林子勤看過事發片段後，認為李譯喬沒有自招嫌疑，批准李可取回訟費。

【案件編號：WKCC3420/20】

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