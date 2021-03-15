【本報訊】黎智英、李柱銘等泛民人士被控前年8月18日組織和參與未經批准遊行，結案陳詞預計本周完成，暫定4月1日裁決。代表黎智英的資深大律師余若薇昨陳詞指，和平行使集會權利不應受刑事懲罰，亦毋須得到警方批准。涉案「遊行」和平順利地進行，警方八個月後卻檢控被告，指他們以「流水式集會」掩飾遊行，並不公道；就算被告誤會了遊行合法，但警方當日毫無警告，完全沉默，恍如設陷阱。

辯方一直強調，民陣當日「遊行」是為了疏散維園集會群眾。余若薇昨指，遊行路線不是由黎智英安排，他與泛民議員同行帶頭，不等於領導，民陣安排知名人士帶領市民是為了避免混亂，而用各被告拿着橫額作識別標誌，功用無異於導遊拿旗仔作記認。

對於控方形容遊行以「流水式集會」作掩飾，余指民陣事前已公佈疏散安排，警方和民陣分別預告會以「潮水式」和「流水式」控制人流，說法相似。法官胡雅文指，警方證人解釋了潮水式與流水式不同，余則說公眾看新聞時，不會像詮釋法例一樣細分字眼，得到的印象會是警方與民陣協調。

指和平集會不應受罰

辯方認為未經批准集結罪違憲，最高判監五年過重。余指和平集會不應受刑事懲處，不應單純因沒有警方同意就犯罪，否則會過度限制權利，2000年律政司司長也曾表明遊行不須得到警方批准。

余不同意控方指，終審法院在2005年梁國雄案已駁回本案的違憲議題。她指律政司曾為本案申請委聘英國御用大律師David Perry，肯定認為本案議題較梁國雄案廣闊，未曾解決，高院首席法官潘兆初也認同，惟控方現在竟說不可再爭議。

辯方又質疑在執法層面，檢控本案並不合理，余指案例表明即使集會遊行未經批准，警方也不可任意執法，本案警方毫無警告，事發八個月後卻檢控。法官質疑，沒理由說沒有即場警告或拘捕，事後就永遠不可控告。余稱她並非想說檢控有時限，而是案發當天也不應檢控，事隔多月不會變成合理。

控方指當日出現需要執法懲處的行為，例如有黑衣人踢雪糕筒，有人用雷射筆照射警察建築物，並有多條道路受阻。余則說那些行為與黎智英無關，而當日街道滿佈前往和離開集會的人，道路阻塞不能歸咎被告。聆訊今續。

案件編號：DCCC536/20