前年7⽉28⽇⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控暴動，案件今續審。處理本案第四被告的警員聲稱搜出對講機，卻不跟隨警察通例指引在警署將之交給值日官接管，辯方質疑證物並非當日搜出的對講機。值日官今指辯方所指不是必須做法，並舉例指即使警方在街上搜出毒品，亦不需立即封存證物， 可待警員處理犯人後才「包好啲證物、寫好啲標籤」，再交予值日官保管。

控方傳召不在證人列表的證人偵緝警署警長49605陳國深。陳供稱，案發當日葵涌警署設立臨時羈留中心，他獲委任為值日官，負責接見被捕人士。他供稱，根據紀錄當晚11時40，偵緝警員8396帶第四被告徐慶鈞（20歲）見他，「事隔兩年唔太記得，以紀錄為準」。

官指不是不需 只是時序問題

陳指每接見一位被告，都會先查問拘捕警員身份、職員編號等，再詢問被捕人身份資料、拘捕時間地點及拘捕罪名，「同埋有冇任何證物檢獲，叫佢逐一向我展示證物」。陳指，當警員展示證物時，會記錄在硬皮簿；而當日接見第四被告時，警員8396有展示證物，當中包括一部對講機。

辯方大律師石書銘盤問下，陳國深承認警員8396沒有將證物交予值日官保管，亦沒有將證物放落封套。辯方問，根據警察通例，警員8396須將對講機交予值日官，但警員8396沒有給陳存放。陳不同意這是此必須做法。

陳並舉例解釋，指如同事在街截停搜查，搜出一包毒品，帶返警署後第一時間到會見室見值日官簡介案情、展示證物，「睇下拘捕有冇問題、有冇不妥」，此時相關證物一定未填好標籤、亦未封存；當警員處理犯人後，「包好啲證物、寫好啲標籤，隨後交畀值日官接管財物。」法官陳仲衡澄清：「即係唔係需唔需要，係幾時做嘅問題？」陳同意。

辯方指出，警員8396帶同第四被告見值日官時，陳沒有接管及存放任何財物 ；而警員8396亦沒有如警察通例所指，將講通機放入封套；而向陳展示對講機，陳當時並沒有留意機身編號 ，警員8396展示對講機後，就取回自行處理。陳均同意。

辯方指，陳不能百分百肯定證物就是警員8396展示的對講機。陳回應稱「外型、個款係。唔可以100%肯定，但同我印象中係一樣嘅。」

第五被告於現場跪地咳嗽當場被捕

另外，拘捕第五被告陳希雋（24 歲）的偵緝警員14064 林建邦作供，當日他便裝當值，在德輔道西與其他警員會合後，便向東推進。晚上8時03分在近皇后街見到穿黑衣的第五被告，並指見到對方因吸入催淚煙而跪在地上。

法官問：「你見到佢吸入催淚煙嘅動作？」林澄清因見到他不停咳嗽，「感覺係因為吸入咗催淚煙。」

其後警員上前用右手按住第五被告表露警員身份，隨即宣佈拘捕，並向被告施行警誡及使用金屬手扣，罪名是參與未經批准的集結。

聆訊明續。

16男8女被控參與暴動的被告年齡介乎18至40歲，他們被指於前年7月28日在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動，第4被告徐慶鈞另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。

【案件編號：DCCC871/19】

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