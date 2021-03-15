【本報訊】擔任控方證人的O，作供初段一直未有使用「白衣人」一詞形容疑借保衞家園為名、暴打黑衣人及市民的大群人士，控方問他在車站大堂有否見過穿白色上衣人士，O則稱「我冇印象」。當憶述站內市民與站外白衣人在J出口衝突時，O亦只稱市民向站外擲物，但不見有白衣人擲物。法官一度問O是否認識白衣人，O聲稱不認識。

官問是否認識白衣人

O昨供稱住在元朗站旁的Grand Yoho，當晚收到市民求助稱站內有衝突，他晚上10時45分步行到達車站。他又稱電話已毀爛，無法翻查內容，對求助時間及內容等皆無印象。O在站內廁所門口見有救護員、廁所內有「似乎係傷者」的人，「佢哋神色比較慌張，好似比較虛弱」，但他不見有人流血或表面有傷痕。他曾逗留並聯絡「警民關係組嘅同事」，但最終能否聯絡上，他又稱沒印象。

對於J出口即白衣人拉起捲閘位置的衝突，O稱看見有人向站外下方指罵及擲物，站外則「有啲嘢飛上嚟」。法官葉佐文問，站外一方對叫罵有否回應，「你聽唔到有聲？（站內人士）係咪對住空氣鬧？」O稱沒印象聽到有聲。

O自言曾出手阻攔站外聚集的大約十人，「叫佢哋唔好衝上去J出口，『佢哋』即係頭先所講，着住白色嗰啲人」。O指該批人起初「都有停一停」，但後來「冇理（勸阻），因為我管唔到佢哋」。葉官問O是否認識白衣人，O稱不認識，更指看不見白衣人擲物，只見過他們揮舞長形物件。