【香港民研】

【本報訊】47人因民主派初選被控違港版國安法，大部份被告更不獲准保釋。香港民意研究計劃公佈民調顯示，特首林鄭月娥評分跌至今年新低，僅得29.5分。有學者認為，林鄭評分減少與初選大搜捕及人大「完善」香港選舉制度有關。

香港民意研究計劃調查顯示，市民對林鄭評分由上月底33.9分大跌4.4分至29.5分，成今年新低；支持率由23%減至18%，反對率由67%增至72%，支持率淨值則由-44%降至-54%。

陳帆評分跌九百分點

市民對政務司長張建宗和律政司長鄭若驊的評分，分別較上月初錄得上升1.6分和上升0.2分，兩人最新評分為32.7分及23.9分。至於上月底發表了新一份預算案的財政司長陳茂波，評分則由35.2分跌至34.7分。

一眾問責局長中，運房局長陳帆的支持率淨值較今年1月初大跌九個百分點至-24%。財庫局長許正宇的支持率淨值上升七個百分點至1%，為整個問責班子中唯一支持率淨值正數的人。

教大社會科學系講師吳凱宇認為，林鄭民望下跌與初選大搜捕、人大通過修改香港舉制度，使選舉民主成份進一步下降有關，市民將責任歸咎林鄭，尤其這次人大修改選舉制度，或令本地傳統商界、精英代表減少，也可能影響政府在中高產階層的民望。

民意研究所副行政總裁鍾劍華則指出，在民意支持度低的情況下，官員繼續「好官我自為之」，才是香港深層次矛盾所在，這個問題比房屋更為深層次。