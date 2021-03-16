【本報訊】案件開審時，法官葉佐文已曾多次對控方處理本案的手法表不滿，包括辨認被告的書面證供出錯、控方未看醫療報告便憑證人一面之詞撮寫事主傷勢等，法官揶揄謂「辯方開心之餘，都唔知你（控方）係真搞錯吖，定係其他原因搞錯」；並揭發警方索取受害人醫療報告逾14個月，仍未發現醫院「畀錯」報告，質疑警方根本從沒查看。

轟年半不知醫療報告出錯

控方最初一份案情對於本案11名受傷事主的傷勢，僅以寥寥約20字概括描述。法官葉佐文主動問及傷者情況，問控方能否提供更多資料；主控官周天行交代時，其中一人的醫療報告註明為「待取」。

葉官驚訝問：「（案發）年幾都未有醫療報告？」周解釋，醫院在案發當年年底「畀錯」一份似乎與案無關、日期為案發後三個月的醫療報告，警方同年收到後未有發現問題，近日才知悉。葉官質疑控方和警方「呢一年幾做過啲乜呀？（報告）放咗落雪櫃呀？個file凍結咗年半呀？」周承認警方漏看。

周亦在葉官追問下承認沒看醫療報告、只據證人書面口供撮寫傷勢。葉官再斥責：「你當啲證人自己係醫生呀？得唔得呀咁樣？」葉官明言要知道傷者有否縫針及有否後遺症等，因可能與判刑有關。至於警員認人證供有混淆，葉官揶揄謂：「認到乜被告都亂晒，辯方開心之餘，都唔知你係真搞錯吖，定係其他原因搞錯。」指不應出現如此低級錯誤。