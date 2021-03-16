【本報訊】47名民主派因參加初選被控顛覆國家政權罪，僅11人獲保釋，其餘36人未審先囚。昨續有親友前往監獄探望，民主黨前主席李永達為還柙人士送上《臺灣最好的時刻，1977-1987》一書打氣。前立法會議員張超雄探望朱凱廸後，引述朱等還柙人士勉勵港人「謹守崗位，唔好灰心」；劉小麗探望吳敏兒後指，吳近日有親人逝世但未能外出見最後一面，斥懲教署無情。

昨早9時許，李永達偕兩名友人到赤柱監獄探望還柙人士，他們帶來兩本書，包括台灣學者吳乃德的《臺灣最好的時刻，1977-1987》。該書被譽為「台灣民族歷史記憶」，記錄美麗島事件來龍去脈。張超雄探望朱凱廸後指朱正適應獄中生活，又稱探訪時會見到其他還柙人士，大家都勉勵港人堅持下去。

赤柱突變二人一倉

關注在囚人士權利的前立法會社福界議員邵家臻指，赤柱監獄突然改變還柙人士單獨囚禁做法，變成「二人一倉」，兩名還柙人士困在約30、40呎，「又逼又狹」的囚倉內。

公民黨黃大仙區議員劉珈汶昨早到荔枝角收押所探望王百羽，提到王在收押所內勤做運動「瘦咗」，又指他忙於寫信，令原子筆的墨消耗特別快，「要慳住使」。她續指前日探望譚文豪，稱譚想收到信件，呼籲大家寫信給他。

社民連吳文遠探望岑子杰後指，岑問及社民連銅鑼灣街站日前被藍絲包圍一事，擔心日前被捕的唐婉清情況，形容是岑一貫「擔心人哋多過擔心自己」。吳亦見到楊岳橋、馮達浚及譚文豪，他笑稱：「個個整體上好，你知早上起身，係髮型亂少少。」

劉小麗前往羅湖懲教所探望吳敏兒後，指吳近日有親人逝世，曾申請外出見最後一面但不獲批准，劉批評懲教署做法無情。岑敖暉妻子余思朗亦在facebook留言，指何桂藍在獄中還想起要為牆外的人打氣，託人將記述中國女性抗爭者與社會運動的《她們的征途》一書送給她。