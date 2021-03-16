【本報訊】北京昨於本港舉行第二日有關「完善」香港選舉制度座談會，多個建制派政黨代表均有出席，主持座談會的港澳辦常務副主任張曉明直言，若無中央主導，由特區以「五部曲」啟動政改是辦不成。建制政黨也緊跟北京，支持立會選委議席佔較大比例，更有人建議禁止持外國護照及BNO人士參選立法會。

第二日座談會港府全體13名局長空群而出，但與改變選舉制度工作最相關的政制及內地事務局長曾國衞，則在張曉明到場後才現身。據報，張曉明席間指，中央高度重視修改選舉制度，認為若非由中央主導，按照過往由特區政府以「五部曲」啟動，是無法辦成。

建制派全力支持改制，身兼行政會議成員的經民聯林健鋒建議將目前地區直選分拆成更多細區，又認為要研究應否禁止持外國護照或BNO人士參選立法會。立法會議員田北辰提出，立會參選人須分別獲選委會五界別、各最多三張提名票可入閘，立會組成方面，他建議可以「20（直選）、30（功能）、40（選委會）」或「25、30、35」。

梁君彥開綠燈配合

特首林鄭月娥昨早出席行會前見傳媒時明確表示，要如期9月5日舉行立法會選舉有「很大難度」，為加快立會審議程序，呼籲議員將手上工作「放一放」，配合立法工作。出席京官座談會的立會主席梁君彥昨稱，立法會本月31日開始，連續三星期都不會召開大會，若政府期間提交草案讓立會首讀，他樂意加會。

人大早前通過新框架下組成的選委會，未提及鄉議局代表，鄉議局主席劉業強昨對此表示關注，但強調會支持人大決定及「愛國者治港」，他又指，將分為五個界別的選委會，當中地區組織及基層組織的選委比例將會增加，力撐新框架廣泛性較大，亦具有民主成份。