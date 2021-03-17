警方有組織罪案及三合會調查科日前拘捕4男1女，指五人涉嫌參與前年11月理工大學內發生的暴動事件。五名被告今天被押解到九龍城裁判法院提堂，包括四名學生，全部控以一項串謀暴動罪，控方庭上表明案件將轉移至區域法院審理，並反對各人保釋。裁判官鄭念慈在考慮後，拒絕全數五人的保釋申請，全部須還柙看管，以等候控方將案轉介區院的文件。

五人依次為生林銘堯（22歲）、學生姜祖育（22歲）、學生姜紹熙（21歲）、學生陳蘊儀（23歲）及文員陳卓超（22歲）。控罪指五人於或約於前年11月11日至14日期間，串謀不知名人士於香港理工大學參與暴動。

控方今透露案件將轉介區域法院審理，並反對各人保釋。鄭官在聽畢辯方申請後，以案情嚴重為由拒絕五人的保釋申請，下令案件押後至4月7日再提訊。

【案件編號：KCCC826/21】

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