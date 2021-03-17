前年10月初街頭示威持續，示威者凌晨時分在旺角手持鐵棒，打算破壞中國旅行社分店，警方接報到場追截。有被捕青年事後承認管有物品意圖摧毀財產罪，還柙105天後今早判刑。辯方指被告還柙期間已深切反省，請裁判官如認為3個月監禁是足夠刑期，則不要判被告進入拘留式中心。裁判官香淑嫻判刑時稱被告持鐵通，明顯有備而來，是「一身武力示威者的衣裝」，終判被告入更生中心。

被告李熙駿（18歲），承認於前年10月6日凌晨管有物品意圖摧毀財產罪，還柙至今日，其間索取背景報告及勞教中心、教導所、更生中心報告。代表被告的大律師稱，被告在報告中強調有人將涉案鐵通交給他，他絕對沒有意圖攻擊他人，雖然被告承認曾想過用鐵通來作破壞，但沒有付諸實行。

辯方指，希望法庭考慮到報告整體正面，被告只因少不更事、受人影響而犯案，報告中處處展現悔意，在還柙期間亦重新學習，未來打算向旅遊業方向發展，是值得給予機會的年輕人。報告指被告不適合勞教中心，但推薦更生中心。

已還柙105天 入更生中心不能扣減

大狀指被告還柙至今已經105日，對他來說已是艱苦的一課，被告亦已有充份反省，考慮到如判入中心，早前還柙的刑期不能扣減，希望法庭若認為3個月監禁已足夠，則希望法庭不要下令被告判入中心。

香官判刑時稱，涉案鐵通長達115厘米，加上被告當時的衣着，明顯有備而來，是「一身武力示威者的衣裝」，案件情節嚴重；亦已考慮到被告只有18歲及還柙多時，認為更生中心是唯一恰當刑罰，以達到上訴庭用以阻嚇青少年再度犯案等目標。

本案同案被告李駿昊（20歲）則被控在旺角窩打老道65號地下外，抗拒執行職責的督察21982譚健燊。譚早前聆訊時供稱，當晚接報到場，下車追捕相對健碩、揹着藍色背囊的被告。譚稱當時伸手捉着被告手，連番警告「警察，咪郁」，惟對方搖擺意圖掙脫，於是他用警棍擊打對方大腿五下，最終在同袍協助下制服對方。

被告李駿昊則自辯解釋，當時下班獨自吃宵夜，因彌敦道滿佈催淚彈，而染布房街一帶較多食肆，故他打算步行至染布房街。其間他見到約20名示威者，而警車鳴笛而至，他因驚慌遂跟隨示威者一起跑，強調從未聽過有人大叫「警察，咪郁」。裁判官香淑嫻早前裁定他抗拒警務人員罪成，明言必須判阻嚇性刑罰，最終判青年入獄8星期。

【案件編號：WKCC2466/20】

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