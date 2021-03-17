現年63歲的群姨，為了糊口一直任家務助理多年，事事落力，工作時即使客人要求她不能用地拖清潔地板，需要她徒手「逐格」地磚抹乾淨，她也從無「托手肘」，故一直深得客人喜愛。但隨在年紀漸長，勞損問題亦逐漸出現，她兩年多前不小心跌倒便導致腳部骨裂，經過漫長治療才能開始慢慢行走，至今仍要穿上保護套固定腳型及保護骨骼，至今仍未完全康復，亦無法再工作。

不幸是，在腳受傷後不久，她發現有糖尿病，雙眼亦漸感覺到視力模糊，立即往私家診所檢查，其後右眼確診患上糖尿性黃斑點水腫，現時左眼視力約五成，右眼視力少於六成半，曾接受多次激光治療但無效，醫生建議接受自費眼內針射治療，早前已獲其他機構資助在右眼注射了三針，但情況未見好轉。雖然醫生指其糖尿病已控制得好，但眼疾的康復進度卻未如理想，建議右眼再接受多三針「愛亮眼」注射治療，這屬病人的自費項目。每次注射費用約為$9,000，是次療程需注射3次，並有可能需在日後再接受以上治療，而左眼亦需接受一針後才能接受玻璃體切除手術，由於左眼微絲血管曾爆裂較脆弱，怕血管會被插穿，故只能注射一針。現時治療的主要目的是希望穩定她的視力，以減低病情惡化及致盲的機會。

近三年已再沒收入的群姨已將多年積蓄用盡於治療腳患及眼疾，現時已無力再支付注射四針共$36,000的藥費，現時靠丈夫任清潔工維生，已外嫁遷出的女兒亦因疫情失業大半年，群姨根本無法負擔藥費，盼善長可伸出援手，讓她可以挽救視力，看著孫兒成長。

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