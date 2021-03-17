前年8月18日李柱銘、黎智英等泛民人士涉組織未經批准遊行，案件今續審。辯方繼續結案陳詞，大律師指警方拋下保障市民安全的職責，捨棄維護法治的角色，沒有協助維園集會群眾解散，群眾有理由自行沿路疏散。警方當時沒有任何警告或指示，事發後8個月卻「秋後算賬」檢控被告，令和平集會權利化為幻象。

代表李柱銘和何俊仁的大律師布穎琪陳詞表示，控方指警方當日只批准維園集會，但反對港島遊行，集會群眾一遊行便犯法，此說簡單卻誤導。布指正如案例指出，公眾活動事態變化莫測，警方有責任持續監察，保障公眾秩序和安全，「不反對通知書」條款不是絕對規限，需隨機應變。當日集會人多擠擁，但警方沒有指示如何疏散，群眾要自己想辦法，民陣有責任採取行動保障安全，包括疏散人群。

布指警方當天的行為，實際上等同批准群眾「遊行」疏散。她說民陣是「和理非」組織，集會人士相信也是「和理非」，願意聽從警察指示，惟涉案「遊行」發生時，警方沒有警告或指示不可以做甚麼事。就算現場執法有困難，警方也可透過媒體或致電民陣，表明現場拿着橫額出發的人犯法，呼籲群眾不要違法遊行。由於警方放任不理，沒有界定合法疏散的地理範圍，群眾便有權沿路前進。

疏散不是把人塞進車站便成

控方認為當日港島沿線港鐵站都開放運作，被告沒藉口帶群眾行到中環。布穎琪則指疏散不是把人塞進車站便成，當日車站迫滿人，又有列車飛站，市民能否登車離去實在有很大疑問，控方說法太過簡單，完全不切實際。

布穎琪措辭嚴厲，直指警方拋下保障安全和防止罪案的職責，捨棄維護法治的角色，犯下連串錯誤，沒有盡責協助合法集會以安全、有秩序方式解散，在市民有需要的時候離開市民，如同80年代流行曲歌詞所云，「Oh you left me (just) when I needed you most」。

布續說，警方在事發後8個月「秋後算賬」，要被告為事發時不知道違法的事付出代價，令集會權利化為幻象。她認為拘控被告毫無合理目的；法例要求遊行集會事前通知警方及獲得「不反對」，目的不是為通知而通知，而是讓警方調配資源人手配合活動，但本案警方決定不調配警力，任由群眾自己應變。被告並無妨礙警方，不應只看表面判其違法。

對於警方捨棄職責的批評，控方回應指欠缺證據基礎，警方證人作供時已解釋當日行動的考慮，不執法原因是避免刺激群眾，有部署後備警力應付不時之需，因此沒有放棄維護秩序和法治。

案件下午續審。

【案件編號：DCCC536/20】

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