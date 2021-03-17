政府1月底突襲式提出引入電話卡實名登記制度，面對社會巨大爭議下更未有撤回，僅延長公眾諮詢期至本周六（20日）。距離諮詢期完結只剩寥寥數天，多位民主派區議員今日召開記招作「最後衝刺」，呼籲市民以「一人一信」方式，在3月20日前向政府提交意見書，反對引入電話卡實名制，以保障港人的人權、自由及個人資料，免受政府全面監控、「將香港變成如同中國的數碼大監獄」。

政府1月提出引入電話卡實名制，隨即引起市民及多個專業團體關注，憂慮個人資料將受進一步監控，甚至被執法機構濫用制度權力。荃灣區議員陳劍琴指出，政府在諮詢文件中列明，執法部門在逼切或緊急情況，可在毋須持法庭手令下，要求持牌人提供電話卡用戶登記資料，憂慮繼《國安法》、限聚令後，電話卡實名制將進一步擴大執法機構權力。她又指，港府目前正建立「近乎中國式嘅監控系統」，如港人妥協，變相是將自身人權及自由雙手奉上，呼籲市民參與公眾諮詢，提交反對意見書。

整體電話騙案過去6年大跌 惟政府引片面資料誤導

政府在諮詢文件中，以打擊電話騙案作為引入電話卡實名制的理據之一。油尖旺區議員李傲然引述數據指，本港整體電話騙案數字，在過去6年均大幅下跌，由2015年的2,880宗，下跌至2019年的648宗，惟政府卻只引用近3年的「猜猜我是誰」騙案數字，便聲稱數字有上升迹象，以及引入制度「有逼切需要」。李批評，政府引用片面不全的資料誤導公眾，營造電話騙案有上升趨勢的假象，質疑引入制度是否真正有逼切性。

屯門區議員潘智鍵批評，政府多番強調引入實名制度，是為了打擊罪犯使用匿名電話卡犯罪，但卻沒有在諮詢文件中解釋，在整體電話騙案中，有多少宗使用本地電話卡。潘續指，目前不少本地電話騙案，均以境外電話卡或手機通訊軟件犯罪，本來就毋須登記，甚至不受香港政府監管，質疑即使引入電話卡實名制，杜絕「太空卡」情況，亦無助於打擊電話騙案。

葵青區議會副主席張文龍指出，政府擬引入的實名制建議，不但涵蓋個人用戶，亦將規管企業用戶，認為政策將大幅增加企業使用流動通訊的管理程序及成本，更擔心企業或被政府監控，甚至無妄執法。張續指，擔心部份非政府組織、社企及社會團體，會被政府排除在制度外，無法取得企業用戶資格。

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