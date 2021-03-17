元朗7.21白衣人暴動及傷人案續審，聆訊踏入第18天，早前未完成證供的證人L重返法庭完成餘下證供，稱當晚白衣人在英龍圍牌坊附近手持「粗過藤條」的木棍，他亦聽見鐵枝墮地的聲響。

證人L早前供稱，凌晨有「其他人」與白衣人在英龍圍牌坊附近對峙，形容雙方似乎都想動武，其間有白衣男子（即第六被告「飛天南」吳偉南）衝向西鐵站方向，但「跑跑吓瞓咗喺地下」。

L今重返法庭作供，確認當時有白衣人手持「粗過藤條」的木棍，他亦聽見鐵枝墮地的聲響。L指只見一名白衫男子倒臥在地，不清楚現場是否有其他傷者。隨後白衣人群衝上往J出口樓梯，L沒再跟隨，經另一出口返回西鐵站大堂。

控方播放當晚片段，指第五被告鄧懷琛和飛天南曾在場作出打鬥，當中飛天南被拍到手持「粗過藤條」的木棍。

代表飛天南的大狀盤問時指，吳偉南當時只是「行過去」，而非衝向樓梯。L稱不肯定，因為「人人定義唔同」。大狀最後指，白衣人群衝上J出口樓梯時，吳已倒地並在接受救護員救助，L回應謂：「你都可以咁講嘅。」

所有事主作供完畢，庭上將播放逾兩小時的涉案「精華片段」。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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