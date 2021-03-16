【本報訊】URSUS Fitness健身群組爆發，中環金融界遭衝擊，群組昨再增五宗個案，總人數增至127人。滙豐總行大廈至今錄得三宗確診個案，新增確診者本周一仍有上班，滙豐總行大廈今起關閉至本周末。衞生署昨晚公佈，滙豐總行列入強檢名單。

傳染期港島新界周圍走

滙豐總行大廈最新一宗個案為38歲男性資訊科技工程師，他3月10日流鼻水，3月14日遞交樣本，最後上班日期為3月15日，昨確診，個案編號為11323號。據衞生防護中心資料，患者居於大坑道16號，傳染期間足迹遍佈港島和新界多處，包括威靈頓街一幻拉麵、置地廣場MAK MAK、形點I Green Waffle Diner等。

滙豐內部發予員工的通訊顯示，滙豐總行將於今日起關閉，直至本周末。同時，本月3日至16日曾在滙豐總行大廈逗留超過兩小時的人士，須接受強制檢測。

URSUS Fitness群組新增的五宗個案，包括一名42歲男顧客，以及四名密切接觸者，分別為36歲女子、33歲男子、43歲男子及1歲男童。

此外，中環置地廣場日式餐廳Zuma共有九名確診者3月9日或以前到訪該餐廳，全屬URSUS Fitness群組。Zuma前日表示接獲政府通知，有八名確診者曾先後於上月底至本月初到訪餐廳，但衞生署刊載確診者到訪地點的網頁前晚仍未刊出有關資料，直至昨晚更新名單時才補回。衞生署未正面回應為何漏報，僅稱已通知相關處所，並會在網頁適時更新資料。