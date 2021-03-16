【本報訊】47位因組織或參加初選而被控串謀顛覆政權罪的民主派中，深水埗區議員劉偉聰、民協何啟明以及灣仔區議會主席楊雪盈均獲准保釋，他們昨如常出席區會大會，政治打壓無阻他們投入地區事務的初心。

楊雪盈未病癒 堅持主持會議

劉偉聰昨早以一身筆挺的沉色格仔西裝配以袖口鈕，穿上一雙擦得反光的皮鞋、配以直條花紋襪出席區會會議，他開會前已在facebook發帖報平安稱「努力開會如常」。本身為大律師的劉又在枱上放了David Clark與Gerard McCoy編著的《The most fundamental legal rights》，是關於規定當事人被依法監禁前必須出庭權利的「人身保護令」法律經典。

會議接近開始時，不少民主派議員上前鼓勵劉偉聰，深水埗區議會主席民協楊彧在會議甫開始時也為劉打氣，「我哋歡迎劉大狀回歸區議會，何啟明稍後亦會嚟到」。同樣獲准保釋的何啟明，除向坐在對面的劉偉聰揮手，其後更上前與劉相擁及互拍肩膊打氣。

楊雪盈審訊時一度因體力不支跌倒，她昨如常主持灣仔區議會會議，又透露現時仍會頭痛，醫生紙足足有「一版紙咁長」，醫生曾建議她放假一星期，惟她依舊照常主持會議關，又注因車輛違泊令食環署難以清潔街道等社區議題。會議結束後，副主席麥景星、陳鈺琳等人笑着說要與楊合照，原來下周是陳鈺琳預產期，此時楊即笑逐顏開，展現整個下午最燦爛的笑容。