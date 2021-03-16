中區軍用碼頭自去年9月正式移交予駐港解放軍管理後，至今仍未對公眾開放。記者最近到訪碼頭一帶，有數名解放軍手持長槍在內駐守，碼頭的三個出入口全數禁止市民通行。有附近散步的市民炮轟海濱用地被送中，應盡快開放並交還香港人使用，不願上鏡的跑友認為軍用碼頭雖令他們「兜住嚟跑」，但只能感到無奈並稍作遷就。

「應該畀返香港人用」

據記者現場觀察，中區軍用碼頭的三面出入口均附有「軍事禁區 不得擅入」告示牌，當初聲稱可酌情開放供市民通行的活動欄柵亦緊緊鎖上，其中近中環十號碼頭的入口更以大石焊接鋼筋，在外圍築起水泥板，途人無法走近欄柵。另有三至四名身穿軍服的解放軍人員在內駐守，不時來回巡邏並交頭接耳。

鐵絲網內的部份軍營範圍未有做好保養，雜草枯枝較去年9月移交時大幅增加，當中亦有不少垃圾，包括塑膠袋、啤酒罐等，與周遭春意盎然的休憩環境大相逕庭。

跑友陳小姐不時到海濱長廊運動，認為軍用碼頭令她與友人須「兜住嚟跑」，但只能感到無奈，「始終軍用，我哋又可以點喎」。從事金融業的Steve則指出，相關用地牽涉內地法律，途人隨時誤墮法網，政府卻從未就開放細節諮詢公眾，「唔理係咪諗住唔開啦，你點樣處理個碼頭，都應該問過我哋囉」。

退休人士姚小姐經常在中環海濱長廊散步，她炮轟政府無故將香港的海濱用地「送中」，環境保養卻極為不足，「出面公園就咁靚，你個碼頭就堆晒雜草」。她又批評，解放軍在香港已佔有大量用地，如中環軍營、昂船洲海軍基地等，質疑軍用碼頭是否有封閉的需要，「條路應該開返畀香港人用囉，封住晒感覺好唔舒服」。