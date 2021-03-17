尖沙嘴K11 Musea「名潮食館」早前爆疫，政府今（17日）凌晨刊憲，要求全港餐廳在4月30日或之前，將換氣量提升至每小時6次或以上，或安裝合適的空氣淨化設備。餐飲業協會批評措施倉卒，認為食肆未必全部能在短時間內更換換氣系統或添購設備；有餐廳東主則稱疫情下經營已有壓力，促政府向業界提供資助；亦有餐廳表示，發牌條件包含類似規定，不擔心違規受罰，但批評政府未有列明空氣淨化機的規格要求，不敢隨意購買上萬元的機器。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，若食肆要改善系統以提高換氣量，需要向食環署入紙申請改動圖則，並委託專業人士檢查和進行工程，相信要在短時間內完成有一定困難，政府審批有關申請亦需時，相信大部份食肆會選擇安裝空氣淨化設備。

食環署規定有關設備須為具備高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外線C技術（UV-C）設備、HEPA設備或UV-C設備。黃家和指這類設備未必有大量現貨在港，訂購亦需時，若部份食肆未能在限期前完成安裝或更換系統，望政府「寬容處理」。

促政府向業界提供資助

位於尖沙嘴的社企餐廳「籽樂廚房」老闆Gladys表示仍待政府說明細節，工程顧問公司亦向她稱現時政府的指引不明確，暫未能報價。她稱不覺得有關措施可防疫，批評政府推行防疫措施被動，又未有考慮行業實際情況：「邊度爆（疫情），就好似貼膠布咁（貼住），但又止唔到血！」反問下次是否要設「捽手專員」。

茶餐廳「一日三餐」老闆之一、中小企食店聯盟召集人林瑞華亦稱會選擇安裝空氣淨化設備方案，稱若要更換系統以提升換氣量，餐廳便需暫時停業，「係不切實際」。他稱疫情下餐廳經營已有壓力，認為政府設立有關要求，便應向業界提供資助。

黃店東主批政府不肯封關反令食肆承受壓力

旺角黑布街日式食肆「申子居酒屋」負責人Ian表示，政府新推出有關食肆換氣率的規定，其實於發牌條件中已有類似要求，由於餐廳由合資格承辦商負責工程，相信早已符合有關規定。但他批評，政府未就有關新規定列明細則，食肆或難以自行評估是否合規，而有關加裝空氣淨化設備的規定，更是令人「一頭霧水」。曾經有人上門推銷空氣淨化機，但動輒叫價上萬元，由於不肯定政府對機器規格的要求，不敢隨意訂購。

Ian指，政府於疫情初期不肯封關，導致於本地爆發，最後令食肆白白承受經營壓力。政府連番針對食肆推出各樣新規定，例如限制堂食時間、增設「執枱專員」等，均增加經營成本，形容餐廳已是「蝕住做」。加上由於居酒屋主要經營深宵晚市生意，放寬堂食至晚上10時對生意都無法挽救生意額，一旦爆發第五波疫情，令晚市堂食再次被禁，餐廳實在難以維持下去。

「申子居酒屋」政治立場鮮明，被視為「黃店」之列，但亦備受針對。早前禁止食肆晚市堂食時，餐廳就曾被無理投訴，客人外賣自取都被誣陷為違規堂食。Ian稱，預料餐廳會繼續受針對，雖然對客人構成滋擾，但認為餐廳做足所有規定，不會太擔心。

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