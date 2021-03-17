民主派撤出議會後，現時立法會幾乎所有表決已毋須記名，今日立法會表決通過一份涉及逾2,000億元的申請，只需要4分鐘，其間沒有議員發言，遑論提出反對聲音。去年民主派還在議會時，民主派為了這份逾2,000億元的臨時撥款，足足辯論逾4小時，一共17名議員發言，提出反對聲音、質疑等。民主派離開議會後，政府被質疑缺乏監察，或許這就是鐵證。

財經事務及庫務局今日向立法會提出「臨時撥款」申請，涉及逾2,000億元，以讓預算案尚未通過前政府有錢用。負責監察政府的立法會今日只用了4分鐘就極速通過撥款，其間全由官員發言，然後在毋須記名、沒有任何議員發言下通過巨額款項。由於沒有任何議員發言，官員沒有需要答辯。

反觀去年，民主派仍留在議會監察政府，為了審議這筆涉及逾2,000億元巨額臨時撥款，民主派議員不只提出修正案，15名民主派還接力發言提質疑，最終迫使兩名建制派議員也要發言「平衡」。

今日，2,000億元的納稅人金錢，就在4分鐘內火速通過，議會對此撥款沒半點質疑、零反對聲音，而這非單一或個別個案，立法會今日共有18項議案、程序要表決，全部毋須記名表決，表決時的歷史紀錄不再是哪位議員支持、反對，而是議員草草舉手、全力支持特區政府依法施政的畫面。

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