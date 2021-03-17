去年5月27日有市民發起反對國歌法示威，警方當日拘捕逾百人。事隔半年，兩名學生被指在旺角用膠籃、摺枱，或站在馬路上堵路，被控在公眾地方造成阻礙罪，兩人今日在九龍城裁判法院承認控罪，裁判官鄭念慈下令先索取感化及社會服務令報告再作判刑，明言不排除判處監禁，其間准許二人繼續保釋候判。

兩名學生分別為17歲劉姓男學生及19歲女學生李梓瑩，控罪指兩人於去年5月27日在旺角登打士街35號外馬路中心，無合法權限或解釋，留下兩個膠籃和一張摺枱，所佔範圍約3平方米，對上述公眾地方的車輛造成阻礙。

首被告男生求情指被告案發時受人群影響，一時衝動及愚昧下犯案，強調行車未受影響。次被告女生則指案發時聽從路人要求，將摺枱放於一輛停泊車輛前方，並未對任何行駛車輛造成影響。

鄭官判刑時斷言拒絕接納二人求情，直指將物件放於車輛前方明顯為行車帶來不便，屬典型堵路行為，惟考慮二人年紀及坦白承認控罪，下令先行索取感化及社會服務令報告再作判刑，明言不排除判處監禁，准許二人繼續保釋候判。

【案件編號：KCCC2970/20】

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