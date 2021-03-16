【本報訊】20歲大學生疑自導自演「占卜轉運」騙色陷阱，藉做學術研究問卷，在街頭向女大學生搭訕，其間自稱懂占卜之術，帶女事主到偏僻公園進行儀式，再誘騙對方飲下烈酒，趁其醉倒時上下其手大肆非禮。女事主昏迷七小時後恢復知覺，發現衣衫不整報警。涉案男子前日在港鐵葵芳站外落網，警方不排除有更多受害人，公開疑犯犯案時所穿衣物，呼籲受害人報警。

被捕男子姓黃，據悉為公開大學一年級學生，身高約1.7米，瘦身材、蓄短黑髮、戴金色框眼鏡，犯案時身穿橙色風衣、黑色長褲及黑色運動鞋。消息稱，上周四（11日）姓黃疑犯在葵涌街頭藉詞做學術研究問卷，向一名18歲女大學生攀談，其間有人自稱懂得占卜，聲稱可為女事主看來年運程至轉運，由於女事主剛遇事困擾，加上對方一表斯文，不虞有詐下，與對方交換電話，相約日後見面。

至本周日（14日），姓黃疑犯相約女事主當日下午3時在葵芳邨見面，二人會合後，疑犯指占卜儀式進行時，要配備五支特醇雙蒸酒，二人於是前去購買，再由疑犯帶領下，聯袂到中葵涌公園進行占卜。

據悉，二人抵達公園後，有人言之鑿鑿表示必須進行一個儀式才達到轉運目的，隨即將五支特醇雙蒸酒放在地面，並把五支酒圍成一圈，再着女事主坐於圈的中央位置，又吩咐女事主進行儀式時，要一邊飲酒才能奏效加強效果，最終女事主飲下兩支特醇雙蒸酒後已不省人事。

事隔七小時，至晚上10許，女事主才醒來逐漸恢復知覺，她驚覺自己衣衫不整，懷疑昏迷期間曾遭侵犯，立刻報警求救。警方接報大為緊張到場搜證，並將女事主送院，其間警員在現場尋獲兩個空酒樽，警員再翻看現場一帶的閉路電視片段，憑外貌衣着鎖定一名可疑目標男子。

或有更多受害人

至前日下午4點，警員在港鐵葵芳站拘捕疑犯，其後搜出兩支懷疑涉案的雙蒸酒，另一支則不知所終，警員警誡下，有人承認曾對女事主上下其手。

警方調查後相信疑犯並非懂得占卜，只是訛稱引受害人上當，至於疑犯要求女事主飲下的特醇雙蒸酒，酒精濃度達29度，普通人飲下容易醉倒。警方相信疑犯對事發現場附近環境非常熟悉，故挑選較僻靜的公園犯案，不排除涉及更多受害人，故展示疑犯犯案時衣物，眼鏡及運動鞋，並呼籲於14日下午3至晚上10點在中葵涌公園目擊案發經過，及其他涉事的受害人，盡快向警方舉報。