【本報訊】武肺疫苗接種計劃開打以來接種率未如理想，食衞局長陳肇始前日威嚇市民，倘若疫苗接種率不達標將收緊防疫措施。惟特首林鄭月娥昨卻表示不相信強制措施可以達致理想效果，承認目前社會氛圍下強制打針效果成疑。有政黨質疑官員之間不和，以致說法不一，批評政府抗疫措施不一致，明顯急就章和別有目的。

與陳肇始唱反調

陳肇始前日預告，若疫情繼續反覆，確診數字維持在一個高的雙位數，而接種率又未如理想，當局將無可避免會考慮再次收緊社交距離措施，甚至關閉一些相關處所。林鄭昨日出席行政會議前會見傳媒時被問及有關措施時，她卻打倒昨日的陳肇始。

林鄭說：「我唔希望出現一個情形，就係收緊現行措施，令到市民就範，因為香港係一個好自由多元嘅社會，我真係唔係好相信呢種強制性嘅措施，會有達致我哋想見到嘅理想效果。喺咁嘅社會氛圍或者喺文化之下，強制去打針會唔會見到我哋想達致嘅效果呢？我好有疑問。」

負責統籌的公務員事務局長聶德權昨日接在港台節目訪問上表示，疫苗接種計劃實施兩個半星期，近20萬人接種人士中，60歲以上接種第一劑疫苗佔54%，屬指定行業優先群組的30至59歲人士接種第一劑疫苗的則佔41%，不少建築工人、跨境貨車司機等行業人士前往接種。他相信降低年齡層後會有更多市民接種疫苗，而政府目標是今年內，為絕大部份市民接種疫苗。

民主黨醫療政策副發言人袁海文批評，政府抗疫措施混亂，尤其接種疫苗措施不一致，「好似科興唔夠數據支持，但都要照推出嚟」，明顯是準備不足、急就章及別有目的。他質疑官員之間不和，以致兩人說法不一。他又指，港人對疫苗無信心屬不幸，「外國好多地方都想接種，但政府行錯一步，令到市民更加擔心」。

另外，消息指，今日屆滿的一系列社交距離措施，包括四人限聚令等，將延長兩周。在現行措施下，餐廳安裝「安心出行」二維碼或登記食客資料，可以四人一枱，晚上堂食至晚上十時，並須安排專員收拾餐具，食肆員工每14日檢測一次。健身中心、美容院等職員亦須定期檢測，營業時須遵守一系列規定，例如健身小組訓練不得多於四人；酒吧、麻雀館、卡拉OK等繼續關閉。