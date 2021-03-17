社民連4名成員包括主席黃浩銘、吳文遠、吳耀駒以及「長毛」梁國雄妻子陳寶瑩，今早7時多趁港澳辦副主任張曉明最後一日在港就修改香港選舉制度，在灣仔會展會見一眾親中和建制派人士之際，到場外示威，抗議中共粗暴改變選舉制度、反對小圈選舉、要求立即全面普選，以及䆁放所有政治犯的訴求，是張曉明連日來港至今，唯一到場示威的政黨。

「限聚令」之下，社民連今早只有4人參與示威，警方仍大為緊張，一早已派出30多名軍裝和便衣警員，以及4部警車到場駐守監視。當社民連成員展示寫有「人民群眾才是真正的英雄 立即全面普選 反對小圈選舉 釋放所有政治犯」橫額和示威道具後，近20名軍裝警員更即時上前包圍，逐一登記4人身份證和仔細搜查他們的背囊後，才准遊行起步，並全程派出警員攝錄。

社民連4名成員其後在近20名警員全程包圍下，前往會展示威，最終警方只准社民連成員在與會展相隔一條馬路的中環廣場停留。社民連成員高喊「立即全面普選，張曉明你明唔明？」、「人權高於政權、人民大於國家」、「廢除國安惡法、釋放所有政治犯」、「五大訴求、缺一不可」等口號，並宣讀今日的請願信內容。

黃浩銘斥人大為港民主改革及港人治港打上「最後一口棺材釘」

黃浩銘批評，全國人大的決定為香港民主改革及「港人治港」打上「最後一口棺材釘」，只是想將民主派排拒在選舉之外，達到「掃除異見，粉飾太平」的效果。他又批評，張曉明聲稱來港「聽取意見」，但至今獲邀的全是建制派人士，即在前年區議會選舉中，40%支持建制派人士的意見，「咁（支持民主派）嗰六成香港人，佢有無問吓我哋意見？有無尊重過香港人嘅意願？」認為北京如今收緊民主派參選空間的做法，等於「唔當嗰六成香港人、160萬香港人係嘢」，只是「輸打贏要」。

他又相信，在現時政府「誰大誰惡誰正確」的管治方式下，不少香港人或已覺得「你鍾意點就點」，「但我覺得唔緊要，佢（林鄭）鍾意咁樣做，我哋就嚟表達我哋嘅聲音，始終要喺歷史上講清楚，佢唔係（代表）嗰七成（香港民意）」。

黃又指，在當前制度下，民主派不應放棄能夠表達群眾聲音的空間，「我哋今日睇唔到呢個空間，都唔緊要，議會並不是唯一一個香港人能夠表達嘅平台」。最終黃浩銘在無人代張曉明接收請願信下，焚燒信件以示抗議。

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