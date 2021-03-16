【本報訊】本港失業率創17年新高之際，特區政府卻再插港人一刀。特首林鄭月娥昨日批准九巴、新巴、城巴及嶼巴四間專營巴士營辦商下月4日起大幅加價，整體平均加幅8.5%至12%不等。其中九巴獲批加幅創1997年以來新高，城巴和新巴更是首次獲批雙位數加幅。政黨批評巴士公司「道德淪亡」，網民則炮轟政府雪上加霜。

行政長官會同行政會議昨日審批五間專營巴士營辦商的加價申請，僅否決龍運的申請。九巴整體平均票價加幅為8.5%，創1997年以來新高。在計及九巴的專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用和九巴與城巴或新巴聯營過海路線的票價加幅後，九巴獨營路線的實際加權平均票價加幅為5.8%。

城巴新巴分兩階段實施

新巴及城巴首次獲批雙位數加幅，政府批准12%整體平均票價加幅，將會分兩階段實施。首階段的8.5%加幅下月4日起生效，而其餘的3.2%明年1月2日才生效。新大嶼山巴士整體平均票價加幅為9.8%。

政府表示，4月4日實施新收費後，約九成乘客每程需多付的車費不超過一元；明年1月2日城巴和新巴實施第二階段的新收費後，兩巴大約九成乘客每程需多付的車費累計不超過1.5元。

政府發言人稱，五間專營巴士營辦商分別在2018至19年間向政府提出加價申請，鑑於疫潮帶來的不確定因素，政府曾暫時擱置處理相關加價事宜。但隨着防疫抗疫基金一系列紓緩措施完結，個別專營巴士營辦商面對收入下降但營運成本上升，財政狀況非常嚴峻，維持專營巴士營辦商的財政可持續性，對提供安全而優質的公共巴士服務十分重要。

新巴及城巴母公司匯達交通歡迎政府批准調整票價，並稱這是12年間的第二次票價調整，其間各項成本不斷上漲，因此需要政府額外支持，否則或需要進一步調整服務。

巴士公司申請加價慣常伎倆是獅子開大口，而政府通常批出的加幅都會遠低於申請數字，但今次政府罕有地跟足巴士公司申請數字審批。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，政府不應依照巴士公司申請的加幅批准加價，任由公司「獅子開大口」，「雖然巴士條數都真係唔係特別靚嘅，但應該要撳佢少少囉」。他批評此舉對小市民而言「觀感好差」，部份巴士公司聲稱自己多年沒有加價，「但你一路唔加，喺失業率咁高、經濟環境咁差嘅時候先嚟加」。

香港民間監管公共事務聯委會發言人蔡耀昌亦斥逆市之中卻批准巴士加價，對小市民而言絕對不合理，「我諗任何大型交通工具加價，都必然會對市民嚟講係百上加斤」。

民主黨香港島支部主席陳堡明批評企業道德淪亡，新巴及城巴曾藉疫情建議永久削減路線及班次以減省成本，農曆新年前後亦裁員近百人，令服務質素下降。