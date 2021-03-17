政府今晚宣佈圍封西環均益大廈三期，該處毗鄰的中聯辦及西區警署則未受影響；不過同一晚政府於銅鑼灣的圍封行動中，其中一幢海宮大廈因有確診個案而被圍封，但毗鄰的海都大廈雖沒有確診個案或污水樣本呈陽性也被圍封。油尖旺區議會副主席余德寶表示，以往政府多次在油尖旺圍封時，曾連沒確診個案或污水呈陽性的大廈，也納入圍封範圍內，「兩幢有確診個案嘅大廈，中間嗰幢冇，都俾人封」；他指政府須解釋現時圍封準則是否改變，「係唔係用咗新標準，改咗玩法？」

中聯辦僅隔均益大廈100米

政府今晚同時圍封銅鑼灣海宮大廈及海都大廈，理由是海宮大廈近期出現確診個案，雖然毗鄰的海都大廈近期沒確診個案或污水樣本呈陽性，但以該兩幢大廈樓齡較舊及多劏房為由，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故兩幢大廈都被圍封。

本周一政府圍封薄扶林道的萬林閣、第三街的真光大廈、高街的蔚峰及西邊街的永祥大廈時，也只表示萬林閣、真光大廈和蔚峰近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故須圍封，但毗鄰的永祥大廈沒確診個案或污水樣本呈陽性。

今晚政府圍封有確診個案的均益大廈，指因該處有確診個案，加上樓齡較舊及多劏房，經評估後相關區域感染風險有機會較高。而在均益大廈旁邊、相隔只有約100公尺的中聯辦則倖免。

余德寶：新圍封準則？

余德寶表示，以往政府多次於油尖旺進行圍封行動時，即使沒有確診個案或污水檢測呈陽性樣本大廈都受牽連，「兩幢有確診個案嘅大廈，中間嗰幢冇，都俾人封」；若發現污水樣本呈陽性，一般都不會只圍封一幢大廈，「一連幾幢都封晒」。

他指，不理會相關大廈所屬組織，但政府須交代是否有新的圍封準則，「係唔係聽咗專家講，圍封得更精準，定係有新玩法？」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！