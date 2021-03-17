活躍足壇的富商羅傑承與其女兒羅雪儀，以及香港飛馬董事陳皓兒，昨遭財務公司入稟高等法院，追討多筆2018至2019年間的按揭貸款及利息，兼要求收樓，涉及物業包括柴灣百樂門大廈、大埔道爾登華庭和九龍塘蘭開夏道和打比道，惟文件未有說明借貸金額、還款情況及現時追討的款額。

原告恒康財務有限公司分三案入稟。首宗案件被告為羅傑承、陳皓兒及Palterton Investments Limited，入稟狀指Palterton 2018年7月將蘭開夏道和打比道的物業按予原告，去年2月再由羅及陳作擔保人。

次案被告為訊祺有限公司和陳皓兒，原告指訊祺同樣在2018年7月，將百樂門大廈一個單位按揭予原告，陳於去年2月為該筆按揭借貸作擔保。

第三宗案件被告為Record Achieve Limited、羅傑承及其羅女兒羅雪儀。涉案物業位於長沙灣大埔道爾登華庭，該公司先後於2018年8月和2019年7月，將涉案物業及兩個車位向原告按揭借貸，並由羅氏父女於2019年2至7月間，為按揭作擔保。

【案件編號：HCMP349、350、351/21】

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