【本報訊】政府前晚繼續突閘中西區，圍封西營盤及西半山合共七幢大廈，710名居民完成檢測，結果零確診。有居民對大廈強檢後又圍封的重複檢測安排大為不滿，質疑政府浪費資源，「錢唔係咁樣用！」

區議員斥準則不清

昨早7時半，西營盤萬林閣、真光大廈、蔚峰及永祥大廈約470名接受檢測居民，工作人員到訪約350戶中，65戶無人應門；西半山金鳳閣及興華大廈A座及M座約240名居民接受檢測，到訪約220戶中，45戶無人應門。

在醫院工作的莊先生解封後匆匆上班。他指，早於10日所住大廈已列入強檢，居民11、12日進行檢測。「11號去嘅人12號有result（結果）啦！」惟前晚封區期間，工作人員指要有13至15號陰性結果報告才毋須再做檢測，最終他11日做一次，前晚又做一次，「錢唔係咁樣用囉，不如啲錢去返醫院度啦！」

住興華大廈A座的鄧先生和家人上周末做了檢測，於圍封期間展示檢查報告，毋須再做，但圍封始終令他有點緊張，「唔知幾時先瞓得」，頗為困擾。

中西區區議員葉錦龍批評，政府封區準則不清晰，被圍封的多幢大廈已強檢，亦沒新增個案，仍然執意封區，且連封兩個位置，動員逾500人，「咁勞師動眾去封區，成效係低到可憐……如果唔好彩交叉感染，邊個負責呢？」