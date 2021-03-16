【本報訊】 人大決定通過修改《基本法》「完善」香港選舉，包括設立資格審查委員會操控候選人資格，但該委員會人選至今成謎。身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊昨在電台自薦，自詡適合出任委員會成員，表明若北京委任他，他願為香港社會付出。但湯下午即「縮沙」，改口稱自己有能力，但不是適合人選。

資格審查委員會由誰出任，坊間有建議「政治最正確」的國安公署出任；亦有人提議保留中立，由退休法官出任，不過該建議被全國人大常委譚耀宗反對。湯家驊昨出席商台節目時指，法律工作者並非「完全不食人間煙火」，認為退休法官仍適合擔任委員會成員，又自稱適合作為資格審查委員會成員，表明北京若願意委任他，他願意為香港社會付出。

不過至下午湯家驊突然拍片，稱早上言論令他誤成傳媒焦點，澄清仍自覺有能力擔任委員，但是否合適的人選則是「另外一回事」。他稱委員會工作有如選舉主任，有政治取向的人或影響工作決定，他是政治人物，「民主派認為我係建制派，建制派認為我係民主派。所以如果我係審查委員會嘅成員，我作出任何決定都好，可能兩邊都質疑」。他最後表示「對唔住喇，就算有人委任我，我都唔會做嘅。」

湯家驊前日受邀出席港澳辦舉行座談會，在會上提出不應全數取消區議會選委議席，立法會選委會界別最多只應佔30席，及資格審查委員會的決定可被司法覆核，與近日左派鼓吹極端方案相異。惟他不同意今次人大改變香港制度是民主倒退的說法，稱目前要處理制度安全問題，緊跟整個建制陣營大隊。

社總憂選委難過審查

另外，社總外務副會長張志偉昨在電台表示，社福界或由選委會第三界別改為第二界別，議席或減半，質疑政府是想削弱社福界議席。張志偉又指，社總在社會運動支援年輕人，卻被政府及中共視為眼中釘，相信很多選委難以通過委員會的政治審查。