蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

港學術自由降至D級　低過越南

2小時前
■港大法律學院前副教授戴耀廷因涉違反國安法被捕引起國際學術界關注。資料圖片

【本報訊】總部設於德國的全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）公佈最新全球學術自由指數，香港的學術自由被降至D級，學術自由指數只有0.348分，較俄羅斯和越南低。

2021年料進一步惡化

學術自由評級以五個指標作為計算單位，包括研究及教學自由、學術交流自由、院校自主、校園完善度，以及學術和文化表達的自由。香港的評級由去年的C級跌至D級，學術自由指數由0.442分跌至0.348分，與0.308分的約旦相若，低過俄羅斯的0.374分及越南的0.377分。

香港與白羅斯、斯里蘭卡及贊比亞成為一年來指數跌幅最大的國家或地區，也是過去五年倒退至少0.15分的國家或地區之一。

美國國際學術機構網絡「Scholars at Risk」（SAR）形容，對香港高等教育界近月所受的壓力深表關注，警告香港學者和學生正遭受無法逆轉的破壞，促請港府和大學校方確保學生和學者的權益，停止一切侵犯學術自由和院校自由的行徑。

SAR指遭港府以國安法拘捕的人士中，包括香港大學法律學院前副教授戴耀廷、香港中文大學政治與行政學系兼任講師毛孟靜等，預計情況在2021年會進一步惡化。

SAR總監羅賓遜形容香港的高等院校迅速在校園採取行動，以國安法侵犯學術自由，「令全球研究員、教育工作者、學生和大學行政人員震驚」，當中包括要求課程需遵循國安法、大範圍取消校園活動、中大封殺當選學生，稱香港作為世界一流研究、教學和思想交流等充滿活力的地方，「可能失去其地位」。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，自從去年中實施港版國安法後，不少人都因為呼叫口號或持有文宣，就被當局以違反國安法拘捕，整個香港社會有很多「紅線」和「禁區」。他指出，言論自由、思想自由及學術自由三者的關係密不可分，在這樣的社會氣氛下，很多學者「唔知有咩講得，有咩唔講得」，導致學術自由持續惡化。

港版國安法學術自由全球學術自由指數
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner