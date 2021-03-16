【本報訊】總部設於德國的全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）公佈最新全球學術自由指數，香港的學術自由被降至D級，學術自由指數只有0.348分，較俄羅斯和越南低。

2021年料進一步惡化

學術自由評級以五個指標作為計算單位，包括研究及教學自由、學術交流自由、院校自主、校園完善度，以及學術和文化表達的自由。香港的評級由去年的C級跌至D級，學術自由指數由0.442分跌至0.348分，與0.308分的約旦相若，低過俄羅斯的0.374分及越南的0.377分。

香港與白羅斯、斯里蘭卡及贊比亞成為一年來指數跌幅最大的國家或地區，也是過去五年倒退至少0.15分的國家或地區之一。

美國國際學術機構網絡「Scholars at Risk」（SAR）形容，對香港高等教育界近月所受的壓力深表關注，警告香港學者和學生正遭受無法逆轉的破壞，促請港府和大學校方確保學生和學者的權益，停止一切侵犯學術自由和院校自由的行徑。

SAR指遭港府以國安法拘捕的人士中，包括香港大學法律學院前副教授戴耀廷、香港中文大學政治與行政學系兼任講師毛孟靜等，預計情況在2021年會進一步惡化。

SAR總監羅賓遜形容香港的高等院校迅速在校園採取行動，以國安法侵犯學術自由，「令全球研究員、教育工作者、學生和大學行政人員震驚」，當中包括要求課程需遵循國安法、大範圍取消校園活動、中大封殺當選學生，稱香港作為世界一流研究、教學和思想交流等充滿活力的地方，「可能失去其地位」。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，自從去年中實施港版國安法後，不少人都因為呼叫口號或持有文宣，就被當局以違反國安法拘捕，整個香港社會有很多「紅線」和「禁區」。他指出，言論自由、思想自由及學術自由三者的關係密不可分，在這樣的社會氣氛下，很多學者「唔知有咩講得，有咩唔講得」，導致學術自由持續惡化。