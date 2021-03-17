立法會今日審議《2020年印花稅（修訂）條例草案》，取消針對非住宅物業的雙倍印花稅，立法會地產及建造界議員石禮謙指，現時失業率高企，若政府再不取消針對非住宅的雙倍印花稅，引致的不只是價格問題，將會影響整個經濟，故讚賞今次政府肯聽意見，取消相關「辣招」：「你睇啲舖，一路咁閂落去，邊啲人損失呀？除咗業主，仲有做緊生意嗰啲人，諗吓個影響力幾大。」草案最終在沒有記名表決下三讀通過。

石禮謙發言時同時提出建議，政府應同時考慮取消住宅的雙倍印花稅，以刺激二手市場。他認為政府應向800萬以上的住宅單位「解辣」，但800萬以下的住宅單位則勿減辣，認為此刻舉可以帶來更多經濟效益，創造財富：「唔係要喺有錢嗰啲，要去攞佢（的錢），咁係解決唔到問題，我好希望政府考慮800萬以上嘅物業局部解辣，令到多啲人來香港投資，令到我哋多啲工作去做。」

他指，地產建造界的失業率高達11%，問題很大，即使政府以《國安法》、修改選舉辦法以解決政治問題，但社會民生問題也要解決，「用個稅嚟去解決市場，係冇可能。我哋應等個市場發展，鼓勵市場發展，令香港財富增加。」

而在去年11月施政報告一公佈有關「減辣」措施後，石指，11月的非住宅物業成交由420宗上升至12月的490宗，今年1月則升至581宗，可見政府的減辣有效用，令交投即時回升。他提醒政府，市場不能壓抑，尤其是住宅市場，例如2010年政府公布首次針對住宅的「辣招」時，本來政府是想壓抑需求，交投雖然下降，但樓價卻沒有，他希望政府讓金管局放寬借貸比例，還二手市場生機。

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