【本報訊】周一再有11宗注射疫苗後送院個案，其中注射復必泰佔六宗、科興五宗。兩宗較嚴重個案，一宗涉及一名61歲男子，在荔枝角接種中心注射復必泰後中風，送往瑪嘉烈醫院，須留院觀察。另一宗涉及一名35歲女子，在中大醫學院接種復必泰後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏，送往威爾斯親王醫院，留院觀察。

衞生署前日向前線醫生提供一份疫苗接種「臨時指引」，但醫學會會長蔡堅批評，指引模糊及空泛，形容為「敷衍式」指引，他又質疑政府為何不暫停為60歲以上人士接種科興疫苗，「科興都話60歲以上唔打，𠵱家（政府）都打，都係唔跟指引」。

蔡堅：為何不暫停長者打科興

蔡堅昨日在港台節目指出，香港有不少病人都有血壓高，部份病人首次求診時，可能會出現「白袍症候群」，有些人見到醫生亦會血壓突然上升，會影響醫生的判斷，而且部份私家醫生可能因無長期跟進一些病人，「第一次睇醫生，冇病人以前病歷資料，好難畀中肯意見」，有病人亦可能三至六個月才到公立醫院覆診，所以醫生難以根據指引作出建議。

蔡續指，科興並無清晰指引表明60歲以上人士可以接種，質疑政府「點解唔暫時停止科興喺60歲以上人士度（接種）呢？」而現時所提供的指引亦並非藥廠發出，衞生署的接種指引未有列明實際數字，例如血壓或血糖處於甚麼水平才適宜接種疫苗，「既然都唔係（藥）廠本身指引，（政府指引）亦做得好空泛，覺得係個敷衍式指引」。

蔡堅說，明白衞生署在制訂指引硬性指標方面有困難，因現時無臨床研究數字，學術界別如醫專等都不能提供到相關數字，但認為現時病人對於是否可以接種感到徬徨和擔心，會令接種人數下降，政府有需要想辦法安撫，提供更多證據證明嚴重事故與接種疫苗無關。他認為，接種後短時間出現嚴重事故，很難百分百排除與疫苗無關係。